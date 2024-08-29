- Лицо, подвергшееся нападению <unk> ребенок, задержанный за предполагаемую попытку убийства

Двадцатидевятилетний мужчина находится под следствием за якобы нападение и тяжкое ранение своего отца в Лейнфельдене-Эхтердингене, входящем в состав Эслингена. По словам правоохранительных органов, мужчина был заключен под стражу в среду и обвиняется в попытке убить своего отца ударами ног и кулаков. Нападение якобы произошло в понедельник в их общем жилище, многоквартирном доме.

Пострадавший-старший был доставлен в больницу. Сын был арестован во вторник. Причина нападения в настоящее время не разглашается.

Обвинения против сына могут включать 'Убийство по неосторожности' в связи с его насильственными действиями. Если окажется, что травмы отца смертельны, обстоятельства дела могут быть пересмотрены и скорректированы соответственно.

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