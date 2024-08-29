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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Лицо, подвергающееся расследованию в Солингене, еще не сдалось добровольно.

Зачем нужны исследование или объяснение?

 and  Alex Stellmacher
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Трое людей погибли в результате нанесения ножевых ранений во время городского праздника в Солingen...
Трое людей погибли в результате нанесения ножевых ранений во время городского праздника в Солingen в пятничный вечер.

- Лицо, подвергающееся расследованию в Солингене, еще не сдалось добровольно.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) уточнил в ландтаге Дюссельдорфа, что подозреваемый в смертельном ножевом нападении в Солingen не сдавался. Вместо этого мужчину заметил патруль полиции возле места преступления поздним вечером в субботу и задержал на месте из-за его действий и внешнего вида.

Рёль подчеркнул, что нет конкретных доказательств того, что иностранная разведслужба дала наводку на 26-летнего сирийского подозреваемого. "Работа разведки основана на расследовании, источниках и осведомителях", - заявил он, предостерегая от спекуляций, которые могут помешать этому процессу.

Кажется, орудие убийства найдено

Рёль объяснил, что из-за компетенции федерального прокурора он не может раскрыть все подробности. Тем не менее, он подтвердил, что окровавленный нож, найденный в центре города, скорее всего, и есть орудие убийства. Подозрительное пропагандистское видео в настоящее время исследуется экспертами его ведомства. Министр внутренних дел согласился, что это может соответствовать стратегии пропаганды ИГ.

"Мы должны серьезно относиться к исламизму", - заметил он. В настоящее время 185 человек, считающиеся угрозой исламизма, находятся под наблюдением служб безопасности в НРВ. Подозреваемый из Солingen не входил в их число, сказал Рёль. Он был неизвестен полиции или связан с какими-либо правонарушениями в сфере государственной безопасности. "Никто не следил за ним".

Рёль критически отозвался о дискуссии о ужесточении контроля над оружием. "Подозреваемый из Солingen использовал нож, который, скорее всего, есть на кухне у многих", - отметил он. Носить такой нож публично уже запрещено. "Он не должен был ходить с ним", - заявил Рёль. Но никакие ограничения не предотвратили бы нападение.

"Люди, а не оружие, убивают людей", - повторил министр. Те, кто имеет намерение причинить вред, скорее всего, не будут удерживаться ограничениями. Вместо этого более важно вести разумный и обдуманный дискуссию о том, какое снаряжение необходимо службам безопасности.

В предполагаемом исламистском нападении в Солingen один человек зарезал трех человек ножом во время городского фестиваля в пятницу вечером и ранил восемь человек. Главным подозреваемым является 26-летний сириец Исса Аль Х., который находится в заключении в Дюссельдорфе.

Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Группа взяла на себя ответственность за этот акт и опубликовала видео с маскированным человеком, которого они утверждают, что это преступник. Человека должны были депортировать в Болгарию в прошлом году, но он не смог этого сделать.

Комиссия была проинформирована о ходе расследования нападения в Солingen министром внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербертом Рёлем. Рёль сообщил Комиссии, что нет никаких достоверных доказательств участия иностранной разведки в этом деле.

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 and  Alex Stellmacher
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