- Лицо, подвергаемое суду за убийство соседнего жителя

Мужчина из Мангейма, якобы страдающий расстройствами психического здоровья, находится под следствием за убийство своей пожилой соседки ножом и молотком. Сейчас он проходит судебный процесс в Региональном суде Мангейма. 43-летнего мужчину также обвиняют в нападении на пару в том же здании, как сообщается в обвинительном заключении.

Обвинение считает, что немец может страдать параноидальной шизофренией и действовал в состоянии серьезного ограничения ответственности. В связи с этим они предложили его содержание в психиатрической клинике.

По данным суда, мужчина из Мангейма позвонил в дверь своей 70-летней соседки прямо перед Рождеством 2023 года. Затем он якобы напал на нее ножом, а затем ударил молотком. Женщина трагически скончалась от полученных травм.

Дополнительное нападение на пару в том же здании

В тот же день обвиняемый якобы проник в другую квартиру в том же здании через сломанное окно и напал на пару ножом. Он якобы неоднократно ударил мужчину и ранил его ножом. Когда женщина попыталась помочь мужу, он якобы ударил ее ножом в верхнюю часть тела. Раненый мужчина и свидетель, который был вызван криками о помощи, якобы помешали нападавшему продолжить нападение.

Подозреваемый ранее был помещен в психиатрическую клинику Региональным судом Мангейма, но представитель суда initially отказался раскрывать причины. Сейчас он получает временную психиатрическую помощь. Приговор ожидается 31 октября.

Новости 28.12.2023

Расследование действий мужчины выявило серию жестоких преступлений, в том числе убийство своей пожилой соседки ножом и молотком, которое классифицируется как жестокое преступление. Несмотря на его проблемы со здоровьем, его действия также включают нападение на пару в том же здании, демонстрируя разрушительное влияние его психического состояния на его поведение.

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