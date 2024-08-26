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ОбществоНовости*Крис Потрошитель*

Лицо, обвиняемое в продаже колбасных блюд, признано невиновным.

Христоф Тёппервиен был оправдан по обвинению в нелояльности и растрате. Знаменитый продавец «рыбных колбасок» выражает радость и облегчение.

 and  Ann Bradley
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- Лицо, обвиняемое в продаже колбасных блюд, признано невиновным.

Христоф Топпервиен (50) может праздновать: Процесс против телезвезды и бизнесмена в земельном суде Вены завершился оправдательным приговором, сообщает "Австрийское пресс-агентство" (APA). Топпервиен, ранее участвовавший в джунглях и звезда "Прощай, Германия", был обвинен в доверительном управлении и растрате.

Почему он оказался в суде

Топпервиена задержали федеральные полицейские в начале мая в Мюнхенском аэропорту при попытке въехать в Германию для съемок телепередачи. Оказалось, что на него был выдан европейский ордер на арест.

По данным RTL, он был обвинён бывшим работодателем в Австрии из-за утверждений, что он делал личные покупки по корпоративной карте, в том числе садового шланга. Кроме того, якобы были проблемы с ножами и приправами для гриля. Житель Кёльна провел в заключении в общей сложности двенадцать дней, прежде чем был экстрадирован в Австрию, после чего был выпущен под залог.

Обвинения, конечно, были не приятными, он сказал RTL перед судом. Не для него и, безусловно, не для его жены и ребенка: "Эти обвинения для меня непостижимы и шокирующие".

Слёзы радости

Изображения показывают Топпервиена после оправдания, он выглядит явно облегчённым и эмоциональным. "Конечно, я счастлив", - цитирует его APA. Правосудие восторжествовало. "Это была худшая ситуация, которую я когда-либо переживал, и я не пожелал бы её своему худшему врагу. Это был кошмар для меня, и теперь он finally over".

Единый судья, согласно APA в оправдательном приговоре, сказал, что неважно, всегда ли он действовал этично или совершал ошибки в бухгалтерском учёте. Вместо этого важно оценить, было ли преступное поведение. Топпервиена не удалось доказать, что он имел намерение причинить вред или незаконно обогатиться. "Просто потому, что нет квитанции или документа", не означает, что есть доверительное управление или любое другое преступление. В случаях неопределенности, подсудимый оправдывается.

Как Крис Топпервиен стал знаменитым

Предприниматель переехал в США более десяти лет назад. Его телевизионная карьера началась с шоу VOX "Прощай, Германия! Выпускники". За этим последовало выступление в производстве RTL "Летний дом звёзд - Битва пар звезд", на тот момент с его бывшей женой Магдаленой Калей. В 2019 году он принял участие в успешном формате "Я - звезда! Вытащи меня отсюда!", где занял шестое место.

Он женат на своей нынешней жене Николь с 2022 года. Их сын родился в том же году.

  1. После оправдания Крис Топпервиен не смог сдержать своих эмоций, якобы напевая песню '♫ Крис-разбойник ♫' в честь праздника.
  2. Во время судебного процесса Крис Топпервиен придерживался своей невиновности, утверждая, что обвинения против него были непостижимыми и шокирующими, что отражает lyrics в '♫ Крис-разбойник ♫', где персонаж сталкивается с необоснованными обвинениями.

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