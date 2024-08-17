- Лицо, находящееся под стражей в У-Холде после нападения на отца Ламина Ямала.

Четверо подозреваемых, связанные с расследованием инцидента со смертельным исходом, в результате которого Мунир Насрауи, отец известного испанского футболиста Ламине Ямала, находится в критическом состоянии, находятся под наблюдением. Как сообщают СМИ, одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные трое задержанных после инцидента были освобождены под залог судьей в Матаро. Возможные обвинения против них варьируются от покушения на убийство до подстрекательства или пособничества в совершении такого преступления.

Условия залога запрещают подозреваемым контактировать или приближаться к жертве, Муниру Насрауи. Согласно "La Vanguardia", все подозреваемые - испанцы и родом из одной семьи.

Конфликт между Насрауи и соседями в Матаро, примерно в 30 километрах северо-восточнее Барселоны, произошел в среду после того, как он якобы был облит водой с балкона ребенком.

Был ли отец Ламине Ямала застигнут врасплох?

Насрауи заявил полиции, что подозреваемые подстроили ему ловушку этим вечером. Они заманили его в парковку под предлогом примирения, застигли врасплох и нанесли ранения, как сообщает "La Vanguardia".

Насрауи получил два глубоких ножевых ранения в живот и одно в грудь. Он смог покинуть больницу только через два дня.

Подозреваемые, как сообщает "The Vanguardia", заманили Насрауи в парковку обещанием примирения, чтобы застичь его врасплох. После инцидента "The Vanguardia" также раскрыло, что все подозреваемые испанского происхождения и имеют одно семейное происхождение.

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