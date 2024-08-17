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СпортНовости"Вангардия"

Лицо, находящееся под стражей в У-Холде после нападения на отца Ламина Ямала.

После волнений, вызванных инцидентом со попыткой убийства отца звезды ФК Барселоны Ламин Ямала, судья якобы приказал арестовать одного из четырех подозреваемых.

 and  Hanna Hofmann
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Ламин Ямаль вызвал резонанс на Евро-2024. Некоторое время спустя его отца атаковали ножом.
Ламин Ямаль вызвал резонанс на Евро-2024. Некоторое время спустя его отца атаковали ножом.

- Лицо, находящееся под стражей в У-Холде после нападения на отца Ламина Ямала.

Четверо подозреваемых, связанные с расследованием инцидента со смертельным исходом, в результате которого Мунир Насрауи, отец известного испанского футболиста Ламине Ямала, находится в критическом состоянии, находятся под наблюдением. Как сообщают СМИ, одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные трое задержанных после инцидента были освобождены под залог судьей в Матаро. Возможные обвинения против них варьируются от покушения на убийство до подстрекательства или пособничества в совершении такого преступления.

Условия залога запрещают подозреваемым контактировать или приближаться к жертве, Муниру Насрауи. Согласно "La Vanguardia", все подозреваемые - испанцы и родом из одной семьи.

Конфликт между Насрауи и соседями в Матаро, примерно в 30 километрах северо-восточнее Барселоны, произошел в среду после того, как он якобы был облит водой с балкона ребенком.

Был ли отец Ламине Ямала застигнут врасплох?

Насрауи заявил полиции, что подозреваемые подстроили ему ловушку этим вечером. Они заманили его в парковку под предлогом примирения, застигли врасплох и нанесли ранения, как сообщает "La Vanguardia".

Насрауи получил два глубоких ножевых ранения в живот и одно в грудь. Он смог покинуть больницу только через два дня.

Подозреваемые, как сообщает "The Vanguardia", заманили Насрауи в парковку обещанием примирения, чтобы застичь его врасплох. После инцидента "The Vanguardia" также раскрыло, что все подозреваемые испанского происхождения и имеют одно семейное происхождение.

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