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Лицо на дороге без действительного разрешения - правоохранитель узнает лицо

Водитель грузовика в северном Шлезвиг-Гольштейне, несмотря на лишение права управления, не теряет самообладания. Тем не менее, он избегает определенных мест из-за отсутствия водительских прав.

 and  Max Becker
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Двужды в короткий промежуток времени человека арестовал один и тот же федеральный полицейский из-за...
Двужды в короткий промежуток времени человека арестовал один и тот же федеральный полицейский из-за вождения без лицензии.

- Лицо на дороге без действительного разрешения - правоохранитель узнает лицо

Мужчина средних лет, 56 лет, был пойман за вождением без водительских прав дважды в течение короткого промежутка времени одним и тем же федеральным правоохранителем. Это произошло в мае и недавно, а последнее задержание произошло во время патруля возле датской границы в Харрислее (округ Шлезвиг-Фленсбург). Полицейский заметил, как он едет на фургоне с датскими номерами, и эта информация была обнародована федеральной полицией в среду. При проверке выяснилось, что его водительские права были аннулированы еще в 2018 году.

Несмотря на это, мужчина не проявил сдержанности; он продолжил ездить - по крайней мере, на территории Германии. Он признался полиции, что управлял транспортным средством только на этой стороне границы. Видимо, страх перед более строгими наказаниями в Дании за вождение без прав удержал его от пересечения границ с незаконной деятельностью.

В отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело за вождение без водительских прав. Кроме того, прокуратура активно искала его местонахождение, начав расследование из-за того же правонарушения. Ему было запрещено продолжать путь, и он предпочел идти пешком.

Несмотря на то, что его водительские права были аннулированы в 2018 году, мужчина продолжал использовать другой тип разрешения, возможно, немецкое, для управления транспортными средствами на территории Германии. В свете продолжающихся расследований и возможных более строгих наказаний в Дании он решил ограничить свою незаконную деятельность немецкими границами.

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