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ПанорамаНовостиДругие транспортные средства

Лицам, посещающим Париж на машине, придется подготовить значительные финансовые ресурсы.

 and  Anthony Ross
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В будущем на парижской кольцевой дороге, известной как 'Периферик', скорость будет ограничена до 50...
В будущем на парижской кольцевой дороге, известной как 'Периферик', скорость будет ограничена до 50 километров в час.

Лицам, посещающим Париж на машине, придется подготовить значительные финансовые ресурсы.

Администрация Парижа продолжает реализацию перестройки дорожного движения, несмотря на противодействие. Недавно были введены две новые меры. В их числе - правило, против которого выступал и сам глава городского транспорта.

С октября этого года туристы, посещающие Париж, столкнутся с существенным увеличением стоимости парковки крупных автомобилей. Парковка в центре города теперь стоит 18 евро в час для крупных автомобилей, а шесть часов обойдутся в 225 евро. Вне центра цены немного ниже. Жители Парижа, ремесленники или инвалиды освобождены от этого правила, но определение "крупный" может удивить многих владельцев обычных семейных автомобилей и электромобилей.

В феврале в опросе, в котором приняли участие всего 6% имеющих право голоса, 54,5% высказались в поддержку увеличения стоимости парковки. Новые тарифы применяются к бензиновым и гибридным автомобилям весом 1,6 тонны и более, а также к электромобилям весом 2 тонны и более. Независимые парковки остаются без изменений. Город обосновывает это решение тем, что тяжелые автомобили способствуют загрязнению окружающей среды, занимают значительное общественное пространство и представляют угрозу безопасности дорожного движения.

Введение этого нового правила относительно просто. Парковку в Париже уже некоторое время отслеживают с помощью видеовэнов, которые фиксируют номера припаркованных автомобилей. При оплате парковки необходимо ввести номер своего автомобиля в паркомате. Город может получить информацию о владельце и типе автомобиля через автоматическое распознавание номеров, определив, в какую категорию веса попадает припаркованный автомобиль.

Протест главы транспорта

Мэр Анн Идальго смогла получить поддержку для следующей фазы перестройки дорожного движения, несмотря на противодействие, при поддержке городского правительства "красно-зеленых". Ранее она закрыла несколько улиц вдоль Сены для автомобилей и сделала их пешеходными. Сеть велосипедных дорожек Парижа расширяется за счет сокращения полос для автомобилей и парковочных мест. Развиваются новые зеленые зоны, а во всем городе установлен лимит скорости 30 км/ч. Примерно год назад в Париже также прекратила работу служба проката электрических скутеров после опроса граждан, в котором большинство высказались против них.

И с октября, несмотря на возражения министра транспорта, мэр продолжит реализацию еще одной меры, которая не понравилась многим водителям. На периферийной дороге Парижа "Периферик" максимальная скорость будет снижена с 70 до 50 км/ч. Это решение направлено на снижение шума для жителей, живущих поблизости от highways. Однако средняя скорость на периферийной дороге в часы пик и так уже существенно ниже 50 км/ч.

Увеличение стоимости парковки для крупных автомобилей вызвало споры среди водителей. Другие автомобили, в том числе некоторые обычные семейные автомобили и электромобили, также могут оказаться затронутыми этим новым правилом. Несмотря на протесты главы транспорта, администрация Парижа продолжает реализацию мер по улучшению дорожного движения и снижению pollution.

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