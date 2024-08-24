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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия

Лица, управляющие транспортными средствами без действительного водительского удостоверения, сохраняющие скорость, едва превышающую три мили в час.

В Ансбахе saxты немецкие правоохранительные органы выявили водителя с концентрацией алкоголя в крови 3,0 промиля. Во время процедуры анализа крови обнаружился любопытный аспект.

 and  Christian Meier
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Во время ночного осмотра на посту человека с содержанием алкоголя в крови почти 3 промилле, не...
Во время ночного осмотра на посту человека с содержанием алкоголя в крови почти 3 промилле, не имеющего действительного водительского удостоверения останавливали.

- Лица, управляющие транспортными средствами без действительного водительского удостоверения, сохраняющие скорость, едва превышающую три мили в час.

Водитель был остановлен в Ансбахе, с содержанием алкоголя в крови около 2,96%, под воздействием марихуаны. 31-летний подозреваемый признался в употреблении каннабиса во время ночного осмотра, как сообщает полиция. После предварительного теста на алкотестере у него был взят образец крови. При осмотре на полицейском участке выяснилось, что у него нет действительного водительского удостоверения. В результате против него ведутся расследования по обвинению в вождении в нетрезвом виде и управлении транспортным средством без необходимых прав.

Комиссия начала расследование в отношении действий водителя из-за вождения в нетрезвом виде и отсутствия действительного водительского удостоверения. В дальнейшем Комиссия также изучит использование марихуаны как фактор, способствовавший инциденту.

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 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно