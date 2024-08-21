- Лица с ограниченными возможностями получают пособия на пенсию по инвалидности

Примерно 84 000 получателей пенсии по инвалидности от Пенсионного страхования Германии в Рейнланд-Пфальце получают дополнительные выплаты с июля. Включая пенсии, выплачиваемые другими страховыми учреждениями в регионе, более 100 000 пенсионеров были затронуты, как сообщил Ханс-Георг Арнольд, спикер DRV Рейнланд-Пфальц, агентству ДПА в Майнце.

Лица, вышедшие на пенсию по инвалидности между 2001 и 2018 годами, являются затронутыми. Размер дополнительной пенсии зависит от даты выхода на пенсию по инвалидности и варьируется от 4,5% до 7,5%. По данным DRV, средний размер пенсии по инвалидности к концу 2023 года составлял 1012 евро в месяц. Эти надбавки начисляются сверх этого.

Причиной этих надбавок являются улучшения в пенсиях по инвалидности между 2014 и 2018 годами, которые изначально были доступны только для новых пенсионеров, но позже были распространены на тех, кто уже вышел на пенсию, как объяснил Арнольд.

"Пенсия по инвалидности служит safety net для лиц, которые из-за проблем со здоровьем больше не могут работать и приносить доход", - заявила Беттина Радемахер-Бенсинг, генеральный директор Пенсионного страхования Германии в Рейнланд-Пфальце. "Это важный компонент нашей социальной системы".

Приятно видеть, что все, кто в настоящее время получает пенсию по инвалидности, получают эти улучшения задним числом. "Важно продолжать работать над тем, чтобы люди с проблемами со здоровьем не становились инвалидами", - добавила Радемахер-Бенсинг. В этом направлении пенсионное страхование инвестирует в профилактику здоровья и медицинскую реабилитацию, что позволяет многим людям с ограничениями вернуться на работу.

Надбавки к пенсиям по инвалидности напрямую связаны с улучшениями в трудовых льготах для лиц с инвалидностью. Благодаря этим улучшениям лица, получающие трудовые пенсии по инвалидности, теперь получают дополнительные выплаты.

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