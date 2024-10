Лица, пострадавшие в тяжелом несчастном случае с Uber, не могут подать иск из-за участия в сделке Uber Eats.

Джон и Джорджия МакГинти были в поездке на Убере в марте 2022 года, когда их водитель, проигнорировав красный свет, столкнулся с другим автомобилем, что привело к серьезным телесным повреждениям, эмоциональным страданиям и финансовым потерям, как указано в судебных документах.

Джорджия перенесла множественные переломы по всему телу, в том числе шейных, поясничных позвонков и ребер, а также другие травмы, требующие хирургических вмешательств и лечения. Джон, с другой стороны, столкнулся с ограниченной подвижностью в левом запястье и переломом грудины.

Пара решила подать в суд на Uber, но высший суд недавно отклонил их просьбу о суде присяжных, сославшись на то, что они ранее согласились с обновленными условиями и положениями Uber, которые включают обязательное арбитражное разбирательство. Это применимо tanto к приложению Uber, как и к Uber Eats.

МакГинти утверждают, что их несовершеннолетняя дочь согласилась с условиями обслуживания Uber Eats, нажав кнопку, подтверждающую свой возраст, но высший суд сочёл условия обслуживания Uber действительными и применимыми. Эти условия также включают положение о том, что споры, связанные с дорожно-транспортными происшествиями или личными травмами, будут разрешаться в арбитраже, а не в суде.

В ответ Uber заявил, что Джорджия МакГинти неоднократно принимала условия и положения, в том числе соглашение об арбитраже, в том числе в начале 2021 года, и продолжала пользоваться услугами Uber после согласия на эти условия.

Во время судебных разбирательств МакГинти могли только предполагать, пользовалась ли их дочь услугами Uber Eats независимо от помощи матери, согласно представителю Uber.

МакГинти выразили своё удивление и разочарование решением суда, заявив, что оно позволяет крупным корпорациям, таким как Uber, избегать судебных разбирательств с пострадавшими потребителями просто из-за языковых формулировок, спрятанных в длинных пользовательских соглашениях, не имеющих отношения к услуге, которая причинила потребителям травмы.

Перед этим решением суд низшей инстанции сочёл арбитражную оговорку Uber недействительной из-за того, что всплывающее окно с условиями обслуживания неадекватно и неясно информировало истца о его праве отказаться от арбитража. Однако Uber обжаловал это решение, и судьи в конечном итоге встали на сторону компании, сочтя её условия обслуживания действительными.

Адвокат МакГинти заявил, что они изучают решение и, скорее всего, обратятся в Верховный суд Нью-Джерси.

Общественный резонанс из-за арбитража

Этот случай служит еще одним примером сложностей, которые вызывают компании, вводящие обязательные арбитражные соглашения в своих условиях обслуживания. В августе Дисней изменил свою позицию в споре, связанном с условиями обслуживания в иске о неправомерной смерти, поданном мужем погибшей женщины, разрешив судебный процесс в суде присяжных.

В иске Джеффри Пикколо, муж погибшей женщины Канокпорн Тангуан, утверждал, что его жена умерла от анафилактического шока после еды в ресторане парка в 2023 году. Дисней пытался отклонить иск, потребовав от суда перевести спор в арбитраж, избегая процесса суда присяжных.

Дисней утверждал, что Пикколо заключил соглашение о подписке при регистрации на пробную версию Disney+ несколько лет назад, требующее пользователей разрешать споры с компанией через арбитраж. Однако в конечном итоге Дисней изменил свою позицию.

"В Диснее мы ценим человеческое достоинство превыше всего. Given the unique circumstances in this case, we believe that a compassionate resolution can be reached for the family who has suffered such a profound loss," Джош Д'Амаро, председатель Disney Experiences, заявил в предыдущем заявлении.

МакГинти считают, что арбитражная оговорка Uber позволяет компании избегать судебных разбирательств с пострадавшими потребителями, как видно из их судебного дела. Из-за этого спора Дисней пересмотрел свою позицию в другом судебном разбирательстве, связанном с арбитражем, решив разрешить дело в суде присяжных.

