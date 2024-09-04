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Федеральные земли ГерманииНовостиЖенщины

Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.

Муж причиняет жене ножевые ранения в живот. Она мучительно добредает до балкона. Необходимо вмешательство специальных правоохранительных органов для спасения её.

 and  Wendy Allen
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- Лица, пострадавшие на балконе, немедленно эвакуируются.

В центре Нюрнберга произошел трагический инцидент, когда мужчина жестоко атаковал свою жену ножом, оставив ее в тяжелом состоянии. В один из вторников полицейские спасли 52-летнюю женщину с балкона их общей квартиры при помощи переносной лестницы и доставили ее в больницу. У нее была рана от ножевого ранения в животе, но, как сообщили в полиции, ее жизнь не была в опасности.

Подозреваемый забаррикадировался в квартире, в результате чего были задействованы специальные силы. Они задержали 54-летнего подозреваемого около полуночи. Тест на алкоголь показал, что он был под его влиянием. Авторитеты изъяли кухонный нож из квартиры, который, как считается, был орудием преступления. Мужчина сейчас находится под следствием по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозах.

Женщина в больнице была окружена обеспокоенными женщинами, которые поддерживали и утешали ее. Несмотря на инцидент, местная группа по правам женщин организовала протест у квартиры подозреваемого, требуя справедливости для жертвы.

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