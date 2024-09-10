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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Лица, подвергающиеся проверке за запись группового сексуального насилия в Изерлоне.

 and  Anne Legman
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Свидетели сообщили о громких криках, доносящихся из здания. Полицейские обнаружили внутри...
Свидетели сообщили о громких криках, доносящихся из здания. Полицейские обнаружили внутри 30-летнего пострадавшего.

Лица, подвергающиеся проверке за запись группового сексуального насилия в Изерлоне.

В результате предполагаемого группового изнасилования в Изерлон, регион Зиген-Виттгенштайн, правоохранительные органы получили видео с мобильного телефона, на котором зафиксировано преступление. Это доказательство было найдено на одном из устройств подозреваемых, как заявил Михаэль Бургграф, пресс-секретарь прокуратуры Хагена. Как сообщалось ранее изданием Bild, преступники якобы записывали нападение на свои телефоны.

Инцидент, произошедший поздно субботней ночью и ранним воскресным утром, якобы включал в себя несколько нападавших, которые напали на 30-летнего иранского беженца в заброшенном здании пивоварни. Его связали и подвергли групповому сексуальному насилию с целью причинить моральное унижение, как установили следователи. Четверо мужчин в возрасте 24, 34, 42 и 46 лет были быстро задержаны возле места происшествия и с понедельника находятся под стражей.

Двое других подозреваемых все еще на свободе

Двое других подозреваемых все еще неопознаны и находятся на свободе, отметил старший прокурор. По словам жертвы, на него напали шестеро мужчин.

30-летняя жертва открыто критиковала политическое руководство Ирана и подвергалась преследованию как беженец. Задержанные подозреваемые, однако, отрицают свою причастность и заявляют о гражданстве Дании и Нидерландов, а также об иранском происхождении. Они добровольно отказались комментировать выдвинутые против них обвинения.

Расследуется возможность политической мотивации

Учитывая политическую позицию жертвы, расследование взяли под контроль государственные службы безопасности. Тем не менее, однозначная политическая мотивация преступления еще не установлена. Проверка заявлений подозреваемых о своей личности все еще продолжается, так как они не имели при себе паспортов. Их заявления сейчас проверяются в их странах происхождения, как сообщил Бургграф. "Это продолжающийся процесс", - добавил он.

Европейские власти внимательно следят за ситуацией, учитывая политический статус жертвы как критика иранского режима. Европейский Союз выразил обеспокоенность инцидентом и его потенциальными последствиями для беженцев в Германии.

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