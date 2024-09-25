Лица LGBTQ+ могут столкнуться с повышенным риском плохого здоровья мозга, возможно, в результате "стресса меньшинств".

Важное исследование, охватывающее более 393 000 взрослых, опубликованное в среду в "журнале Неврологии", показало 15-процентное увеличение риска интегрированного здоровья мозга – в том числе деменции, инсульта и депрессии в пожилом возрасте – у людей, у которых депрессивный эпизод был диагностирован впервые в возрасте 60 лет и старше.

"Озабоченность вызывает разница в здоровье мозга между людьми, принадлежащими к сексуальным и гендерным меньшинствам (СГМ), и транскендерными гетеросексуалами, - прокомментировал ведущий автор исследования, доктор Шуфан Хуо, постдокторант в отделе неврологии Медицинской школы Йельского университета по электронной почте. - В то же время я рад, что мы можем обратить внимание на эту часто игнорируемую группу. Традиционно медицина сосредоточена на белых мужчинах, но теперь мы понимаем, что такой подход не в полной мере отвечает потребностям нашего широкого населения".

Ранее проведенные исследования о здоровье этих групп, как правило, имели небольшие выборки, lacked более конкретные классы сексуальной ориентации или гендерной идентичности и непропорционально акцентировались на темах, таких как ВИЧ, использование гормонов, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и психическое здоровье, отметили исследователи.

Последнее исследование "является решающим, поскольку оно является первым, которое собрало подробную информацию о сексуальной ориентации и гендерной идентичности", согласился доктор Риккардо Манка, научный сотрудник отдела биологических наук в Университете Брунеля в Лондоне, который не участвовал в исследовании. "Такая широкая диверсификация выборки делает его более представительным для ЛГБТК+ населения".

Результаты могут стимулировать будущие исследования, сосредоточенные на повышенных рисках негативных последствий в подгруппах ЛГБТК+, чтобы понять конкретные вызовы для каждой, предложил Хуо.

Исследование здоровья мозга среди различных популяций

Чтобы восполнить пробел в знаниях, эксперты проанализировали участников программы "Вся Америка" в США с мая 2017 по июнь 2022 года. Участники сообщили, принадлежат ли они к сексуальному или гендерному меньшинству – лесбиянки, геи, бисексуалы, разноплановая сексуальная ориентация или негетеросексуальная сексуальная ориентация – и/или к гендерному меньшинству, определенному как гендерно-разнообразный, транссексуал или гендерная идентичность, отличная от пола, назначенного при рождении.

Эксперты включили в свой список результатов здоровья мозга только деменцию, инсульт и депрессию в пожилом возрасте, поскольку это одни из самых распространенных заболеваний, затрагивающих неврологические, психиатрические и когнитивные аспекты мозга. Эти заболевания также тесно связаны и делят общие факторы риска.

Из 393 041 взрослого в среднем 51 года, примерно 10% принадлежали к сексуальным или гендерным меньшинствам. Из этой подгруппы 97% идентифицировали себя как сексуальное меньшинство, и 11% как гендерное меньшинство, хотя эти две группы не были взаимоисключающими.

"Отличительными результатами были различия между подгруппами", - сказал Хуо. "Люди, назначенные мужчинами при рождении (AMAB), имели более высокие показатели депрессии в пожилом возрасте (по сравнению с транскендерной популяцией), в то время как сексуальные меньшинства, назначенные женщинами при рождении (AFAB), и гендерно-разнообразные люди имели более высокие показатели деменции.

"Трансгендерные женщины имели более высокие показатели инсульта", - объяснил Хуо. "Эти результаты показывают, что у каждой группы есть уникальные профили риска, возможно, из-за различий в общественном давлении".

Понимание различий внутри ЛГБТК+ сообщества

Использование всеобъемлющей базы данных для определения корреляций на уровне населения полезно для выявления конкретных различий, согласился доктор Амир Ахужа, директор психиатрии в Лос-Анджелесском центре ЛГБТ, который не участвовал в исследовании.

"Однако корреляция не означает причинно-следственную связь, и мы не знаем, почему эти различия существуют", - добавил он по электронной почте. "Но это позволяет нам сосредоточиться на этом вопросе и обратиться к трансгендерным женщинам, чтобы повысить профилактику и снизить их факторы риска".

"Одним из "главных ограничений" является отсутствие данных об essentielных факторах, таких как гормональная терапия, подтверждающая пол", - сказал Хуо, хотя не все транссексуалы выбирают это лечение.

Средний возраст участников также был "очень молодым" по сравнению с возрастом, когда риск деменции обычно усиливается, что составляет 65 лет, сказал Манка.

"Интересно, что недавнее эпидемиологическое исследование из Великобритании показало, что риск деменции среди негетеросексуальных людей был выше только у тех, кто моложе 55 лет", - добавил Манка. "Это может означать, что ухудшение когнитивных функций у ЛГБТК+ сообщества, или по крайней мере у некоторых подгрупп внутри него, может происходить быстрее, чем у гетеросексуального населения. Однако причины этого воздействия остаются неясными".

Нет данных, свидетельствующих о том, что сама по себе сексуальная или гендерная принадлежность к меньшинству приводит к худшему здоровью мозга. Повышенные риски, скорее всего, обусловлены сочетанием psychosocial и биологических факторов, заявил Хуо - хронический стресс, дискриминация и стигматизация могут приводить к психическим расстройствам, таким как депрессия и тревога, которые, в свою очередь, могут ухудшать здоровье мозга.

Неравенства в доступе к медицинской помощи

Эксперты пытались учесть некоторые факторы, связанные с употреблением психоактивных веществ и экономическим неравенством, но не смогли учесть все. Многие люди, идентифицирующие себя как сексуальное или гендерное меньшинство, живут за чертой бедности и в несоразмерно большем количестве случаев сталкиваются с бездомностью, что может приводить к худшим показателям здоровья, предложил Ахужа.

Структурные неравенства в доступе к медицинской помощи также, скорее всего, способствуют этому, заявили эксперты.

"Мы не можем игнорировать факторы самой системы здравоохранения", - сказал Ахужа. "Многие исследования, включая (US Trans Survey), часто показывают, что СГМ населения не всегда воспринимаются всерьез медицинскими работниками, и открытая дискриминация распространена. Это приводит к тому, что пациенты не следуют рекомендациям и не проводятся оценки, и проблемы не решаются, что также может приводить к худшим результатам".

Активное формирование полезных привычек может защитить ваше когнитивное благополучие, считают эксперты. Эти практики включают в себя поддержание физической активности, отказ от курения, сотрудничество с квалифицированными медицинскими работниками и контроль стресса и проблем со здоровьем сердца. Кроме того, поддержание позитивных и значимых отношений является критически важным, и это особенно важно для представителей ЛГБТК+, которые часто полагаются на свою выбранную семью в качестве поддержки, как отметил Манка.

Тем не менее, специалисты заявили, что решение более широких проблем, таких как доступ к инклюзивной медицинской помощи и снижение дискриминации, является жизненно важным для устойчивого прогресса в результатах здоровья и предотвращения ситуаций, когда люди вынуждены справляться с этими проблемами в одиночку.

В свете обсуждаемых исследований, продвижение благополучия и приоритет здоровья являются критически важными для сообщества ЛГБТК+, учитывая повышенный риск психических расстройств и проблем с мозговым здоровьем. Устранение структурной несправедливости в доступе к медицинской помощи и поддержка инклюзивности могут существенно способствовать улучшению результатов здоровья для этой часто игнорируемой группы.

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