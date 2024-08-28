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Федеральные земли ГерманииНовостиПредложение Комиссии

Линдсер выступает за более строгие правила в отношении разрешений на жительство беженцев.

Административный орган в настоящее время разрабатывает набор ответов после инцидента в Солингене. Руководитель Линднер ХДП имеет четкие предложения по его составу.

 and  Grigoriy Williams
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- Линдсер выступает за более строгие правила в отношении разрешений на жительство беженцев.

Лидер партии "Зеленые — Свободные демократы" (ФDP) Кристиан Линднер предложил ужесточить политику в отношении беженцев, заявив, что те, кто уезжает в отпуск на родину, могут лишиться права на проживание в Германии. "Мне непонятно, как можно претендовать на право остаться здесь, если при этом отправляешься в страну, якобы угрожающую тебе", — сказал он в программе ARD "Maischberger", которая выйдет в эфир вечером. В подобных случаях, по его мнению, право на проживание должно быть аннулировано. Линднер подчеркнул, что речь идет именно о туристических поездках, а не о визитах по поводу похорон или подобных обстоятельствах.

Кроме того, министр финансов вновь призвал лишить социальных пособий тех, кто находится под угрозой депортации. "Для беженцев по Дублинскому соглашению больше не должно быть выплат из кармана немецкого налогоплательщика", — заявил он. "Привлекательность немецкой системы социальной помощи" должна быть снижена.

Предложение лидера партии "Зеленые — Свободные демократы" (ФDP) Кристиана Линднера ужесточить политику в отношении беженцев включает в себя возможность лишения права на проживание тех, кто уезжает в отпуск на родину. В свете позиции Линднера может потребоваться пересмотреть текущие политики в отношении беженцев, которые часто покидают Германию на длительный отдых.

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