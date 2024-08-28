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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

Линдр выражает одобрение участию в обсуждениях, касающихся миграционной политики ЕС.

Лидер FDP находит политически целесообразную основу после рассмотрения реформы в более зелёном ключе, сигнализируя о готовности сотрудничать с Союзом.

 and  James Williams
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- Линдр выражает одобрение участию в обсуждениях, касающихся миграционной политики ЕС.

Лидер Свободно-демократической партии (СДП) Кристиан Линднер открыт для диалога между центральным правительством и Союзом по поводу последствий подозреваемого исламского ножевого инцидента в Солingen. По словам Линднера, которые будут транслироваться в эфире шоу ARD "Maischberger" вечером, ХДС теперь готова взять на себя вопросы миграционной политики в Германии после Меркель и признать прошлые ошибки. В связи с этим нет проблем в том, чтобы федеральное правительство обсуждало возможные меры с землями и оппозиционной партией ХДС/ХСС.

Линднер подчеркнул: "Это затрагивает самые основные интересы нашей нации". Он продолжил: "У нас есть право знать, кто находится в Германии, и право определять, кто может остаться". Все были приглашены к участию, сказал он.

Линднер отметил инициативу лидера ХДС Фридриха Мерца позволить СДП реализовать реформы с Союзом без СДП, назвав это "просто партийной демонстрацией".

В свете комментариев Линднера федеральному правительству необходимо обратить внимание на последствия тревожного ножевого нападения в Солingen. Несмотря на критику Линднера партийных маневров ХДС, важно, чтобы правительство вело диалог со всеми партиями, в том числе с Союзом, о внедрении необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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