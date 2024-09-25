Линднер воспринимает Кобу как того, кто должен оправдать себя.

В условиях растущих опасений министр финансов Линднер призывает Commerzbank отразить попытку поглощения со стороны UniCredit. По мнению Линднера, это долг Commerzbanka защищаться от такой перспективы. Критики из Союза обвиняют федеральное правительство в пассивности. В ответ на вопросы о роли правительства Линднер заявил: "Это вопрос для совета директоров и правления Commerzbanka". Тем не менее, действия и тактика UniCredit вызвали сомнения и обеспокоили многих акционеров. "Поэтому федеральное правительство не будет продавать дополнительные акции в настоящее время", - сказал Линднер.

Недавно UniCredit приобрела больше акций в франкфуртской компании DAX через финансовые инструменты, получив около 21% акций Commerzbanka в отношении голосов. UniCredit планирует увеличить свою долю, что делает официальное предложение о поглощении второго по величине частного банка Германии более вероятным - несмотря на сопротивление правительства.

UniCredit воспользовалась частичным выходом федерального правительства из Commerzbanka, войдя в компанию DAX. "Вопрос о поглощении Commerzbanka итальянским банком теперь требует нашего обсуждения", - сказал лидер фракции Союза Фридрих Мерц. Ведь Commerzbank финансирует примерно одну треть немецких малых и средних предприятий и немецкого внешней торговли.

"Однако федеральное правительство четко заявило, что предпочитает разнообразную структуру собственности для Commerzbanka", - сказал лидер группы CSU Александр Добрindt. Однако ситуация противоречит этому заявлению, вызывая опасения, которые федеральное правительство должно теперь Address. Правительство "светофора" приняло ослабление немецкого банковского сектора. Добрindt добавил: "Остается увидеть, является ли это всего лишь грубой ошибкой или некомпетентностью, или что-то более серьезное в обращении с этой темой".

Мерц ссылается на пример Hypo-Vereinsbank

Даже трудовая фракция ХДС резко критиковала методы UniCredit. "Федеральное правительство призвано предотвратить этот хищный капитализм", - потребовал заместитель федерального председателяChristian Bäumler. Планы поглощения UniCredit могут угрожать десяткам тысяч рабочих мест и ухудшить условия инвестирования для малых и средних предприятий в Германии.

Мерц привел пример Hypo-Vereinsbank (HVB), которую UniCredit приобрела в 2005 году. "Те, кто хочет увидеть, что может произойти, должны посмотреть на судьбу HVB, которая когда-то была сильным немецким банком и теперь является филиалом UniCredit в виде GmbH в Мюнхене", - сказал Мерц. Если то же самое произойдет с Commerzbank, Германия может лишиться важного экономического инструмента финансирования. Мерц подчеркнул, что это структурный вопрос, а не только один банк.

Лидер фракции Союза Фридрих Мерц подчеркнул необходимость обсуждения потенциального поглощения Commerzbanka итальянским банком из-за его значительного влияния на немецкие малые и средние предприятия и внешнюю торговлю. Это требование было предъявлено в связи с тем, что UniCredit увеличила свою долю в Commerzbank, что делает официальное предложение о поглощении более вероятным.

В ответ на растущие опасения лидер группы CSU Александр Добрindt указал на предпочтение федерального правительства разнообразной структуры собственности для Commerzbanka, подчеркнув противоречие между этим заявлением и текущей ситуацией.

Читайте также: