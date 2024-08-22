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Линднер подчеркивает, что принципы ФДП привлекают восточный регион.

В некоторых опросах, касающихся выборов в Восточной Германии, данные FDP отсутствуют из-за своего незначительного поддержки. Тем не менее, лидер партии утверждает, что она имеет ценные предложения для жителей региона.

 and  Alex Stellmacher
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ФРГ находится под риском не преодолеть 5-процентный порог на выборах в Саксонии, Тюрингии и...
ФРГ находится под риском не преодолеть 5-процентный порог на выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.

- Линднер подчеркивает, что принципы ФДП привлекают восточный регион.

ФРС сталкивается с вызовами в Восточной Германии, несмотря на заманчивую программу, признает Линднер

Несмотря на неблагоприятные перспективы на выборах в Восточной Германии, ФРС убеждена, что предлагает избирателям там заманчивую политическую программу, как заявил лидер партии Кристиан Линднер в последнем выпуске подкаста "CL+". По словам Линднера, "Наши принципы находят глубокий отклик у многих людей".

Он подчеркивает позицию партии в отношении личной свободы - "Вас не будут приказывать из Берлина-Миattere, что вы больше не можете водить дизель, или что вы не можете жарить этот стейк, это ваш выбор - и это включает в себя ваш подвальный обогреватель". Линднер также акцентирует внимание на взглядах ФРС на производительность, свободу слова и контроль над миграцией. "Это должно быть заманчивое предложение для многих граждан Восточной Германии", - подчеркивает Линднер.

Однако опросы показывают, что Либералы столкнутся с трудностями, чтобы преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в сентябре. В настоящее время они получают в среднем 2-3 процента.

Профессор литературы Дирк Ошманн, интервьюируемый в подкасте, винит ФРС и Зеленых в длительных проблемах с установлением контакта с местными избирателями в Восточной Германии на их неспособность понять регион. "ФРС и Зеленые никогда не смогли закрепиться в Восточной Германии, нигде, кроме, возможно, крупных городов", - сказал Ошманн. Он назвал ФРС партией, "где Восточная Германия не совсем чувствует себя как дома".

Ошманн стал известен своей книгой "Восток: западная конструкция".

Несмотря на трудности в Восточной Германии, Европейский Союз может наблюдать за попытками ФРС привлечь избирателей через свою заманчивую политическую программу, как подчеркнул лидер партии Кристиан Линднер. Несмотря на заманчивые предложения о личной свободе, свободе слова и контроле над миграцией, опросы показывают, что ФРС может столкнуться с трудностями, чтобы преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

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