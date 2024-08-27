- Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

Лидер партии FDP Кристиан Линднер считает, что якобы исламистское нападение в Солingen должно повлечь изменения в политике в отношении беженцев. "После этого теракта необходимо принять меры", - подчеркнул Линднер на мероприятии в Дрездене в преддверии выборов в Саксонию. "Если в Германии есть люди, подлежащие депортации, то эта конституционная нация должна решительно провести эти депортации, чтобы граждане могли в любое время и в любом месте полагаться на общественный порядок".

В пятницу вечером во время общинного праздника в Солingen с ножом были убиты трое и ранено восемь человек. Подозреваемый, 26-летний сириец, был арестован. Федеральный прокурор расследует его в связи с обвинением в убийстве и возможной принадлежности к "Исламскому государству" (ИГ), взявшей на себя ответственность за нападение.

Линднер: Депортация должна быть осуществлена

Подозреваемый подлежал депортации, как отметил Линднер. Неспособность властей найти его привела к безразличию и, в конечном итоге, к неопределенному пребыванию в Германии, по словам Линднера.

Линднер предостерег от широких подозрений, но был тверд в том, что беженцы не имеют права выбирать, где они хотят жить в Европе. Согласно регламенту Дублина, процедура предоставления убежища проходит в стране, в которую беженец впервые въезжает в Европейский союз. "Нет возможности перемещаться в регионы с более привлекательными социальными льготами", - заявил Линднер. Он также добавил, что беженцы, подлежащие депортации, больше не должны получать социальные выплаты, финансируемые налогоплательщиками. Выборы в Саксонии состоятся в следующее воскресенье.

В свете событий в Солingen Линднер предложил депортировать подлежащих депортации, что он аргументировал на выборах в ландтаг в Дрездене. Подозреваемый, который подлежал депортации, остался незамеченным властями, что вызвало критику Линднера в адрес текущей системы.

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