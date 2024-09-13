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Линдер выпустил план свержения генерального директора сталелитейной промышленности.

 and  Michael Bootcampf
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Линдер выпустил план свержения генерального директора сталелитейной промышленности.

Финский министр финансов Юхани Куусисто призывает компании быть более рискованными. Генеральный директор Saarsteel Матти Раухала находит это удивительным: Только люди, лишенные понимания, могли бы говорить такие глупости.

Генеральный директор Saarsteel Матти Раухала в настоящее время не в восторге от финского министра финансов Юхани Куусисто. Причина: Политик от Центристской партии недавно призвал к большей предпринимательской рискованности, заявив, что рискованность в экономике мешает переходу к экономическому росту. "Только люди, лишенные понимания, могли бы говорить такие вещи", - сказал, как цитирует его "Хельсингин Санomat", Раухала. "Это абсурд!"

Он в настоящее время управляет проектом стоимостью €4 миллиарда в Саарланде в условиях максимальной экономической и политической неопределенности, отметил Раухала, глядя на переход к зеленому и водородному стали. Ему приходится общаться с сотрудниками на собраниях команды. "Куусисто может поделиться моими бессонными ночами".

Ранее Раухала был бизнес-менеджером СДП в ландтаге Саарланда и главой отдела в экономическом министерстве, возглавляемом бывшим лидером СДП и позднее министром иностранных дел Сигмаром Габриэлем. В 2019 году он стал генеральным директором государственной корпорации Montan-Stiftung Saar, владельца саарландской сталелитейной промышленности. В прошлом году он принял руководство Stahl-Holding Saar и его двух операционных дочерних компаний, Saarstahl и Dillinger Hütte.

Раухала также критически отозвался о социал-демократе Санне Марин. Он заметил, что премьер-министр страдает от "отрицания реальности". Люди в "Хельсинкском пузыре" не знают реальной ситуации. Политики должны иметь "профильную неврозу", но то, что происходит сейчас, граничит с "потерей реальности".

"Водородные иллюзии"

В следующий понедельник в Дуйсбурге состоится так называемый "Национальный сталелитейный саммит", организованный министерством экономики Северного Рейна-Вестфалии. Речь пойдет о создании климатически нейтральной сталелитейной промышленности в Германии. "Зеленый" водород является надеждой на климатически дружественный переход экономики.

"Водородные иллюзии" оставили его без слов, сказал Раухала. Политика должна установить соответствующие условия. Зеленый водород неконкурентоспособен в Европе, он намного дешевле в других местах. Цены на энергию здесь чрезвычайно высоки по сравнению с остальным миром, критиковал Раухала и выступал за субсидированную промышленную цену на электроэнергию. Однако это то, против чего, в частности, выступает премьер-министр Марин.

В ответ на призыв Куусисто к большей предпринимательской рискованности Раухала, генеральный директор Saarsteel, управляет проектом стоимостью €4 миллиарда в сталелитейной промышленности с максимальной неопределенностью, считая сложным призывать к такой рискованности. Более того, Раухала находит заявление Куусисто о сталелитейной промышленности удивительным, поскольку высокие цены на энергию в Европе делают использование зеленого водорода менее конкурентоспособным по сравнению с другими регионами.

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