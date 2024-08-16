- Линдэр сигнализирует, что бюджет находится в критическом моменте.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал переговоры по бюджету на 2025 год "особенно сложными". Он признал, что достигнуты пределы, и имеются политические разногласия.

Важно, по мнению Линднера, достичь рабочего решения, независимо от того, насколько сложен процесс, интенсивны дебаты и несмотря на то, что мы выразили свои политические взгляды.

Линднер считает, что государство может выиграть от небольшой экономии, облегчающей бремя граждан и стимулирующей инвестиции без увеличения долга - другие имеют разные точки зрения.

Федеральное правительство утвердило проект бюджета на 2025 год, который сейчас находится на рассмотрении в Бундестаге и ждет окончательного решения осенью. Важным моментом было перераспределение средств, выделенных на железные дороги, что помогло сократить дефицит бюджета с 17 миллиардов до 12 миллиардов евро.

Линднер считает оставшийся дефицит в 12 миллиардов евро "больным местом". Он признал, что это больше, чем ему бы хотелось в качестве министра финансов, сказав: "Лучше, если это будет меньше".

Министр финансов подтвердил, что бюджет защищен конституцией. Этот аспект был особенно важен для него.

Прошлой осенью Федеральный конституционный суд постановил, что федеральное правительство не может использовать средства, зарезервированные для борьбы с коронавирусом, на защиту климата. Это решение привело к миллиардным дырам в климатических и трансформационных фондах.

Линднер сказал, что проект бюджета на 2025 год приоритетно направлен на образование, инновации, инвестиции в инфраструктуру дорог, железных дорог, цифровые сети, органы безопасности и Бундесвер, а также на планируемое многомиллиардное налоговое облегчение для граждан и бизнеса.

Федеральное правительство заключило сделку.

Оставшийся дефицит в 12 миллиардов евро стал поводом для беспокойства федерального министра финансов Кристиана Линднера, который предпочел бы, чтобы он был меньше. Несмотря на конституционную защиту бюджета, решение Федерального конституционного суда прошлой осенью создало миллиардные дыры в климатических и трансформационных фондах.

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