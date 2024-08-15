Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Линда Зервакис разговаривала со своим аватаром - "молчание"

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

ТВ и ИИ - Линда Зервакис разговаривала со своим аватаром - "молчание"

Ведущая телевидения Линда Зервакис (49) вошла в историю, впервые общаясь со своим собственным аватаром во время съемок репортажа ProSieben об Искусственном Интеллекте (ИИ). "Сначала я была довольно скептична. Это совсем не то, что быть на телевидении, где я тоже вижу себя на экране", - сказала Зервакис агентству German Press Agency в Гамбурге о своей встрече с искусственным интернет-двойником. Она добавила: "Я была сначала без слов. Но потом это было похоже на встречу с кем-то, где сразу не складывается - и ты решаешь дать им еще один шанс".

Репортаж ProSieben

Во время встречи Зервакис подходила к ИИ-аватару по имени KI-Linda. И к концу она даже почувствовала триумф. "Она там - но ее можно выключить. Меня выключить нельзя. И несмотря на все сходства, ей не хватает эмоций - это заметно", - сказала бывшая ведущая "Tagesschau", работающая на ProSieben с 2021 года.

В своем первом большом репортаже "ProSieben.Thema" "Может ли ИИ спасти демократию?" Зервакис будет вместе с KI-Linda во вторник, 20 августа, в 20:15. Перед съемками аватар был снабжен новостями и повседневной речью Зервакис, которые ИИ обрабатывает и со временем становится все больше похожим на ведущую.

В своем предстоящем репортаже "ProSieben.Thema" Линда Зервакис будет общаться со своим ИИ-аватаром KI-Linda в Германии, исследуя возможности ИИ в сохранении демократии. Несмотря на достижения в области ИИ, Зервакис отметила во время пресс-конференции в Германии, что KI-Linda все еще не может выражать эмоции, что является отличительной чертой человеческого присутствия в СМИ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно