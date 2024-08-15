ТВ и ИИ - Линда Зервакис разговаривала со своим аватаром - "молчание"

Ведущая телевидения Линда Зервакис (49) вошла в историю, впервые общаясь со своим собственным аватаром во время съемок репортажа ProSieben об Искусственном Интеллекте (ИИ). "Сначала я была довольно скептична. Это совсем не то, что быть на телевидении, где я тоже вижу себя на экране", - сказала Зервакис агентству German Press Agency в Гамбурге о своей встрече с искусственным интернет-двойником. Она добавила: "Я была сначала без слов. Но потом это было похоже на встречу с кем-то, где сразу не складывается - и ты решаешь дать им еще один шанс".

Репортаж ProSieben

Во время встречи Зервакис подходила к ИИ-аватару по имени KI-Linda. И к концу она даже почувствовала триумф. "Она там - но ее можно выключить. Меня выключить нельзя. И несмотря на все сходства, ей не хватает эмоций - это заметно", - сказала бывшая ведущая "Tagesschau", работающая на ProSieben с 2021 года.

В своем первом большом репортаже "ProSieben.Thema" "Может ли ИИ спасти демократию?" Зервакис будет вместе с KI-Linda во вторник, 20 августа, в 20:15. Перед съемками аватар был снабжен новостями и повседневной речью Зервакис, которые ИИ обрабатывает и со временем становится все больше похожим на ведущую.

В своем предстоящем репортаже "ProSieben.Thema" Линда Зервакис будет общаться со своим ИИ-аватаром KI-Linda в Германии, исследуя возможности ИИ в сохранении демократии. Несмотря на достижения в области ИИ, Зервакис отметила во время пресс-конференции в Германии, что KI-Linda все еще не может выражать эмоции, что является отличительной чертой человеческого присутствия в СМИ.

Читайте также: