Вопрос финансирования бизнеса по производству летающих такси в Баварии уже давно является предметом дискуссий. Министр экономики Баварии Hubert Aiwanger от партии "Свободные избиратели" неоднократно выступал против государственной поддержки компаний, таких как Volocopter и Lilium. После отрицательного отношения к государственному финансированию Volocopter решение по поводу Lilium было отложено на неопределенный срок.

Как заявил госсекретарь Баварии Florian Herrmann после встречи в Мюнхене, кабинет принял решение предоставить Lilium государственную помощь в размере 100 миллионов евро. Эта помощь включает в себя гарантированный кредит в размере 50 миллионов евро от Баварии с условием аналогичного участия федерального правительства.

Herrmann назвал это решение "политическим решением в области промышленности" со стороны министра-президента и всего кабинета. В свете слухов о том, что Lilium рассматривает возможность привлечения иностранных инвесторов и переезда, из-за задержки с принятием решения о государственной помощи, это вмешательство кабинета стало облегчением. Страны, такие как Китай, уже начали производство летающих такси.

Летающие такси с вертикальным взлетом от Lilium могут преодолевать расстояния в несколько сотен километров, что может революционизировать деловую поездку, позволяя прямой транспорт от аэропортов до мест назначения и даже serving as an alternative to ICE train routes. Их прототип Lilium-Jet, оснащенный семью сиденьями и работающий на электричестве, уже получил заказы от различных стран. В настоящее время они нанимают около 1000 человек.

Решение кабинета предоставить Lilium государственную помощь, возглавляемое госсекретарем Баварии Florian Herrmann, было встречено с облегчением со стороны Lilium из-за задержек с принятием решения о государственной помощи и потенциальных планах переезда. Комиссия, являющаяся неотъемлемой частью нормативного frameworks of the EU, должна будет проверить и утвердить эту государственную помощь, чтобы убедиться, что она соответствует правилам государственной помощи ЕС, так как операции Lilium выходят за рамки Баварии.

