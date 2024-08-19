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Лилибет, дочь, показывает шумный характер в младенчестве.

 and  Anne Legman
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- Лилибет, дочь, показывает шумный характер в младенчестве.

Маленькая принцесса Лилибет, всего 3 года, очень разговорчива, как говорит ее мама, герцогиня Меган. "Я поощряю нашу маленькую девочку, которая в таком юном возрасте открыла для себя силу слова, и мы очень гордимся этим", - призналась Меган во время визита в Колумбию. "Я знаю, что такое сдерживать свой голос, когда нужно быть услышанной или выразить что-то". 43-летняя Меган неоднократно говорила о трудностях, которые она испытывала, будучи в британской королевской семье.

Меган и ее муж, принц Гарри, 39 лет, провели несколько дней в Колумбии по приглашению вице-президента Франсии Маркес. Лилибет и ее старший брат, принц Арчи, 5 лет, не присоединились к ним в этой поездке.

"Я хочу убедиться, что девочки услышаны, а мальчики учатся слушать девочек", - заявила Меган во время дискуссии в городе Кали. "Мужчины играют важную роль - и мой муж прекрасный пример этого". Она черпает силу в сильных женщинах, таких как ее мать, Дориа Рагланд, как сказала Меган.

Гарри вдохновил присутствующую молодежь на изменение в их местных сообществах. "Ваш выбранный путь произведет разницу, вдохновит сотни, если не тысячи, молодых людей и приведет к изменениям", - сказал пятый в очереди на британский престол.

Поездка в Колумбию была вторым публичным зарубежным визитом Суссекса в этом году после посещения Нигерии в мае. С тех пор, как они отказались от своих королевских обязанностей в 2020 году, Гарри и Меган не представляли корону или британское правительство в официальном качестве. Они начали несколько проектов, некоторые из которых носят благотворительный характер.

Суссекс посетил Колумбию в течение нескольких дней, в частности, в Кали, в рамках своего второго публичного зарубежного визита в этом году. Меган поделилась своей верой в то, что девочки должны быть услышаны, и похвалила своего мужа, принца Гарри, за то, что он является образцом для подражания в этом отношении, подчеркнув их деятельность в Суссексе.

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