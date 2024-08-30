- Лия Ремини и ее супруг решили пойти разными путями после двух десятилетий брака.

Леа Реминi, 54-летняя актриса, известная своей ролью в "Короле Квинса", и её 56-летний муж, певец-актер Анджело Паган, решили расстаться после 21 лет брака. Они давно обдумывали это решение и подходят к нему с оптимизмом, считая, что это лучший выбор для обоих, как они объявили в социальных сетях.

Они ценят годы, проведенные вместе, и прекрасные моменты, которые они создали, особенно воспитание своей дочери. С их точки зрения, это был удачный брак.

Они хотят подчеркнуть, что расставание или окончание отношений не означает неудачу. Реминi и её семья ранее открыто говорили о своей личной жизни и профессии в телереалити-шоу.

Карьера Реминi в кино началась в конце 80-х годов, и она сыграла роли в различных телесериалах. Она стала широко известна с 1998 по 2007 год в роли Карри Хэффернан, секретаря в комедийном сериале "Король Квинса", который также был популярен в Германии. Она также снялась в фильмах "Старые времена" и "Мальчик по соседству" с Дженнифер Лопес.

Реминi многие годы была преданной последовательницей Сайентологии и публично покинула эту спорную организацию в 2013 году. Она присоединилась к ней после своей матери и позже рассказала о своем опыте и опыте других бывших членов в документальном сериале "Леа Реминi: Сайентология и последствия", который выходил с 2016 по 2019 год. В прошлом году она подала в суд на организацию, обвинив её в преследовании, запугивании, слежке и клевете. Реминi решительно заявила, что Сайентологии не удалось заставить её замолчать.

Несмотря на объявление о разводе после 21 года брака, Леа Реминi и Анджело Паган с теплотой вспоминают свой "год брака", наполненный общими опытами и воспитанием своей дочери. Хотя они расстаются, они считают это свидетельством их сильных отношений, как они объявили в социальных сетях.

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