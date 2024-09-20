Лига чемпионов охватывает загадку, окружающую коммуникацию Олатунджи.

Игроки в футбол часто делятся сообщениями после забитых голов, но сообщение Виктора Олатунджи "Избранный один" в среду после победы над РБ Зальцбургом в Лиге чемпионов в составе "Спарты" Прага подняло брови. В перерыве нигерийский форвард показал сообщение, написанное на его майке, которое гласило "Я — избранный. Кто ты?" после забитого гола на 42-й минуте. Его празднование включало имитацию знаменитого жеста Криштиану Роналду, прыжок и демонстрацию сообщения камерам.

Церковь с чудесами и рабочими визами

Некоторые считают, что сообщение Олатунджи может быть связано с растущей популярностью нигерийских пентекostalных церквей в самой населенной стране Африки. Одна из таких церквей, "Избранные Господа" (Избранные Господа), основана в 2002 году. Известная своей собственной радиостанцией и онлайн-службами, эта церковь утверждает, что совершает чудеса через молитву и Святой Дух. Среди якобы чудес — исцеление от болезней, карьерный успех и даже получение рабочих виз в Европу.

Хотя не все члены церкви используют фразу "Я — избранный один", этот термин встречается в некоторых свидетельствах. В прошлый уик-энд другой нигерийский футболист, Виктор Бонифас из Байера Леверкузена, вызвал переполох своим необычным празднованием гола. Бонифас снял штаны и станцевал на поле после забитого гола. Он объяснил, что просто следовал популярному тренду TikTok, начатому нигерийским Influencer.

Однако газета "Найджерийан Гардиан" делает другую связь между празднованием гола Олатунджи и евангельской пентекostalной церковью. Церковь "Избранные Господа", с растущим следующим в Нигерии, связана с неоднозначным сообщением Олатунджи.

Церковь "Избранные Господа", известная своими утверждениями о получении рабочих виз в Европу через чудеса, могла повлиять на использование Викторией Олатунджи фразы "Я — избранный один" в его праздновании победы в Лиге чемпионов. Празднование Виктора Олатунджи победы над РБ Зальцбургом в Лиге чемпионов привлекло внимание из-за его связи с идеологией церкви, когда он имитировал празднование Криштиану Роналду и показал сообщение на своей майке.

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