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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь врать.

Левые сторонники предлагают агрессивную финансовую стратегию для Восточной Германии.

Левая партия неизменно привержена защите интересов восточной Германии. В настоящее время они отстаивают целенаправленные действия для улучшения условий проживания и трудоустройства в обеих восточных и западных регионах.

 and  Melissa Williams
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Левая политическая группа выступает за авиационную атаку на Восточной Германию. Подробная...
Левая политическая группа выступает за авиационную атаку на Восточной Германию. Подробная информация будет обнародована председателем фракции в Бундестаге Мартином Широдеваном и главой Саксонской партии "Левых" Штефаном Хартманном в понедельник в Берлине.

- Левые сторонники предлагают агрессивную финансовую стратегию для Восточной Германии.

Левые выступают за стимулирование инвестиций в Восточной Германии. "Общая потребность в общественных инвестициях в Германии на ближайшее десятилетие составляет примерно 600 миллиардов евро, из которых около 190 миллиардов придется на восточные земли", - заявили в партии в ответ на запрос. Крепкая инфраструктура общего пользования является ключевой для местных стандартов жизни. Существует значительный дефицит инвестиций в муниципалитетах в сфере школ, детских садов, медицинских учреждений и транспортной инфраструктуры. "Пришло время действовать". Подробности стратегии будут представлены председателем партии на федеральном уровне Мартином Ширдеваном и председателем Левых в Саксонии Стефаном Хартманном в Берлине в понедельник.

В частности, Левые предлагают создать "Фонд инфраструктуры Востока". Он будет освобожден от ограничений по долгу, что позволит инвестировать в экономику будущего, расширять общественные услуги и решать проблемы дефицита инвестиций в муниципалитетах и землях на востоке. С помощью обязательных планов инвестиций можно будет управлять расширением местного общественного транспорта, ремонтом школ и созданием общинных центров в деревнях. Необходимы переходные меры для сильно пострадавших отраслей экономики.

Еще одним аспектом является поощрение кооперативов и предприятий, принадлежащих работникам: "При передаче бизнеса часто бывает пробел, который можно заполнить, передав бизнес в собственность работников", - заявили они. В деревнях должны быть созданы "общинные центры": "Они служат местом встречи и предоставляют базовые услуги, такие как почта и банковские услуги (...). Управление общинными центрами осуществляется через коллективно согласованные должности. Мы оцениваем, что на 50-60 таких центров на территории каждой восточной земли потребуется 100 миллионов евро в течение пяти лет". В сфере здравоохранения муниципалитетам нужны собственные поликлиники.

Левые: восточные немцы зарабатывают меньше

По мнению Левых, зарплаты и пенсии на востоке должны вырасти. "В среднем восточные немцы работают дольше и зарабатывают примерно на 10% меньше, чем их западные коллеги. В прошлом году зарплата полной занятости в Восточной Германии была в среднем на 824 евро в месяц меньше, чем в западных регионах", - объяснили они. Регионы зарплат Востока и Запада должны быть упразднены, и должны платиться равные зарплаты в государственном секторе или равняться часы работы.

Кроме того, речь идет о финансовой жизнеспособности муниципалитетов. Многие из них все еще находятся в долгах. "Разница в финансовом положении между богатыми и бедными муниципалитетами в Германии огромна. В районах, где муниципалитеты испытывают финансовые трудности, социальная гармония нарушается". Необходима эффективная программа списания долгов со стороны федерального правительства. Остаточные долги ГДР должны быть списаны. Необходим фонд для списания долгов муниципалитетов.

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