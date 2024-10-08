Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПобеда Бары

Левандовски активно преследует победу Барселоны.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут

Левандовски активно преследует победу Барселоны.

FC Barcelona остается непобежденным в Ла Лиге, а Роберт Левандовски оформил хет-трик за менее чем 30 минут, удерживая команду Ханси Флика на первой позиции. Польский форвард продемонстрировал свою исключительную форму в составе каталонцев, практически в одиночку удерживая команду на вершине испанской лиги. В матче против Депортиво Алавес со счетом 3:0 (3:0) Левандовски забил три гола за 26 минут (7-я, 22-я, 32-я). Уже забив 12 голов в 11 официальных матчах этого сезона, ветеран "Баварии" продолжает впечатлять.

Перед матчем Флик выразил оптимизм, сказав: "Я не могу представить другой исход, кроме победы". Он также заявил, что цель - завоевать все три очка до перерыва на матчи сборных и подчеркнул важность хорошего старта. Команда последовала его инструкциям, продемонстрировав солидную игру и доминируя с самого начала. Победа была обеспечена уже на 30-й минуте, а Барселона сохранила контроль во второй половине матча.

К сожалению, форвард Ферран Торрес был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 6-й минуте. Это единственный неприятный момент в ином случае триумфального дня.

С момента перехода в Барселону в 2022 году Левандовски оформил уже три хет-трика. В результате Барселона сохраняет трехочковое преимущество над своим вечным соперником, Реал Мадридом, который занимает второе место в высшем дивизионе Испании.

На этот раз Марк-Андре тер Штеген был заменен на Инаки Пену в воротах. Вуйчех Щесны, которого вызвали из отставки на этой неделе, чтобы помочь Барселоне до конца сезона, еще не готов дебютировать. Бывший игрок Ювентуса Туріна фактически ушел на пенсию в конце августа, в то время как Тер Штеген, которого национальный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал новым номером один, получил разрыв связки надколенника в правом колене.

После впечатляющей победы главный тренер ФК Барселона Ханси Флик выразил удовлетворение, сказав: "Победа Барселоны - именно то, что нам было нужно перед перерывом на матчи сборных". Победа закрепила положение Барселоны, продлив их беспроигрышную серию до 11 матчей в Ла Лиге и увеличив отрыв от Реал Мадрида до трех очков.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Новые товарищи по команде ЛА Лейкерс: Леброн Джеймс и его сын Бронни дебютируют как дуэт.
Спорт

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом.

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом. В небывалом событии легенда НБА Леброн Джеймс впервые разделил площадку со своим сыном Бронни. Несмотря на этот исторический момент, путь Бронни к тому, чтобы сравняться со статусом своего отца, все еще в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно