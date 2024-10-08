Левандовски активно преследует победу Барселоны.

FC Barcelona остается непобежденным в Ла Лиге, а Роберт Левандовски оформил хет-трик за менее чем 30 минут, удерживая команду Ханси Флика на первой позиции. Польский форвард продемонстрировал свою исключительную форму в составе каталонцев, практически в одиночку удерживая команду на вершине испанской лиги. В матче против Депортиво Алавес со счетом 3:0 (3:0) Левандовски забил три гола за 26 минут (7-я, 22-я, 32-я). Уже забив 12 голов в 11 официальных матчах этого сезона, ветеран "Баварии" продолжает впечатлять.

Перед матчем Флик выразил оптимизм, сказав: "Я не могу представить другой исход, кроме победы". Он также заявил, что цель - завоевать все три очка до перерыва на матчи сборных и подчеркнул важность хорошего старта. Команда последовала его инструкциям, продемонстрировав солидную игру и доминируя с самого начала. Победа была обеспечена уже на 30-й минуте, а Барселона сохранила контроль во второй половине матча.

К сожалению, форвард Ферран Торрес был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 6-й минуте. Это единственный неприятный момент в ином случае триумфального дня.

С момента перехода в Барселону в 2022 году Левандовски оформил уже три хет-трика. В результате Барселона сохраняет трехочковое преимущество над своим вечным соперником, Реал Мадридом, который занимает второе место в высшем дивизионе Испании.

На этот раз Марк-Андре тер Штеген был заменен на Инаки Пену в воротах. Вуйчех Щесны, которого вызвали из отставки на этой неделе, чтобы помочь Барселоне до конца сезона, еще не готов дебютировать. Бывший игрок Ювентуса Туріна фактически ушел на пенсию в конце августа, в то время как Тер Штеген, которого национальный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал новым номером один, получил разрыв связки надколенника в правом колене.

После впечатляющей победы главный тренер ФК Барселона Ханси Флик выразил удовлетворение, сказав: "Победа Барселоны - именно то, что нам было нужно перед перерывом на матчи сборных". Победа закрепила положение Барселоны, продлив их беспроигрышную серию до 11 матчей в Ла Лиге и увеличив отрыв от Реал Мадрида до трех очков.

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