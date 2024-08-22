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Летучая мышь уже насытилась.

В Саксонии-Анхальт в 2024 году летучие мыши находятся в изобилии,так как они находят достаточное количество насекомых для пропитания.

 and  Hanna Hofmann
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В Саксонии-Анхальт в этом году у летучих мышей дела идут хорошо
В Саксонии-Анхальт в этом году у летучих мышей дела идут хорошо

- Летучая мышь уже насытилась.

Насекомоядные в Саксонии-Анхальт процветают в этом году. Влажное лето создало идеальные условия, как сообщает Бернд Охлендорф, эксперт Общества охраны природы Германии. Количество этих существ в этом году превзошло показатели последних десятилетий. "У летучих мышей полно еды", - отметил Охлендорф. Эти идеальные условия идеальны для сезона спаривания.

В субботу отмечается Международная ночь летучих мышей, инициатива, направленная на информирование людей об этих ночных созданиях. В течение этого периода в Саксонии-Анхальт проходят мероприятия, в том числе 30 августа в Heimkehle и Walbeck в районе Мансфельд-Южный Гарц и 31 августа в биосферном резервате Дромлинг.

Положительные условия особенно заметны на больших вырубках бывших еловых лесов в Гарце. Расцветающая ландшафт служит buffet для насекомых, предлагая пир для летучих мышей, объяснил Охлендорф. Однако он выражает обеспокоенность ростом ветроэнергетики, которая может потенциально угрожать tanto насекомым, как и летучим мышам. В настоящее время в Саксонии-Анхальт обитают 20 разных видов летучих мышей.

Другие виды летучих мышей также могут извлечь выгоду из обильных источников пищи в регионе. Увеличение популяции летучих мышей может привлечь других хищников, зависящих от них, таких как совы и орлы.

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