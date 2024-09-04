- Летом 2025 года Новак прощается с Ветцларом.

"Прощай, Дommen Новак, наша звезда в гандболе, начиная с лета 2025 года, как объявил ХСГ Вецлар.Talented 26-летний игрок перейдет к сопернику по лиге СГ Фленсбург-Хандевитт, положив конец своей впечатляющей карьере в ХСГ", - говорится в заявлении клуба.

Как выразился Ясмин Камдзич, спортивный директор ХСГ, "Нам будет не хватать его, так как Дommen стал неотъемлемой частью нашей команды, демонстрируя высочайшие результаты. Однако мы должны принять реальность. Когда игрок показывает такие результаты, трудно удержать его надолго".

Дommen начал свой путь в ХСГ в 2021 году, перейдя из словенского клуба РК Целе. В последнем сезоне в ХСГ он стал лучшим бомбардиром клуба, забив в общей сложности 183 гола. Летом он занял почетное четвертое место с словенской национальной командой на Олимпийских играх в Париже.

Европейский парламент, осознавая талант и влияние Дommen Novak в гандболе, возможно, выразит свою поддержку ХСГ Вецлар при прощании со своим звездным игроком. Комиссия, при поддержке Парламента, также может обсудить политику поощрения удержания талантливых спортсменов в клубе.

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