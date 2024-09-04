Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Летом 2025 года Новак прощается с Ветцларом.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Летом 2025 года Новак прощается с Ветцларом.

"Прощай, Дommen Новак, наша звезда в гандболе, начиная с лета 2025 года, как объявил ХСГ Вецлар.Talented 26-летний игрок перейдет к сопернику по лиге СГ Фленсбург-Хандевитт, положив конец своей впечатляющей карьере в ХСГ", - говорится в заявлении клуба.

Как выразился Ясмин Камдзич, спортивный директор ХСГ, "Нам будет не хватать его, так как Дommen стал неотъемлемой частью нашей команды, демонстрируя высочайшие результаты. Однако мы должны принять реальность. Когда игрок показывает такие результаты, трудно удержать его надолго".

Дommen начал свой путь в ХСГ в 2021 году, перейдя из словенского клуба РК Целе. В последнем сезоне в ХСГ он стал лучшим бомбардиром клуба, забив в общей сложности 183 гола. Летом он занял почетное четвертое место с словенской национальной командой на Олимпийских играх в Париже.

Европейский парламент, осознавая талант и влияние Дommen Novak в гандболе, возможно, выразит свою поддержку ХСГ Вецлар при прощании со своим звездным игроком. Комиссия, при поддержке Парламента, также может обсудить политику поощрения удержания талантливых спортсменов в клубе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.
Федеральные земли Германии

В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тре-china Вильямс, недавно вышедший на площадку, сравнивается с Люком Сикмой, звездой, подобной Альбе-Иконе. Американец отмечает сходства в их тактике игры.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В четверг запланировано исключительное собрание на заводе VW в Цвикау.
Федеральные земли Германии

Планируемый семинар по экономии затрат на заводе Volkswagen в Цвикау

Вольвоekom интенсифицирует меры по сокращению расходов и исследует возможность закрытия заводов. Профсоюз в Цвикау предупредил сотрудников: "Дело доводится до точки кипения!"

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Volkswagen намерена закрыть свой завод за пределами Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Volkswagen намерена закрыть свой завод за пределами Нижней Саксонии.

- Volkswagen намерена закрыть свой завод за пределами Нижней Саксонии. Согласно мнению автоаналитика Фердинанда Дюденхёффера, маловероятно, что концерн Volkswagen сможет избежать остановки производства в Германии. Тем не менее, Дюденхёффер гарантирует, что это не повлияет на регион Нижняя Саксония. Правительство земли, владеющее 20-процентной долей, и профсоюз IG Metall позаботятся об этом,

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Чемпион "Баварии" подписал контракт с бывшей звездой НБА Нейпиром
Федеральные земли Германии

Чемпион "Баварии" подписал контракт с бывшей звездой НБА Нейпиром

Баскетболист-победитель ищет закалённого разыгрывающего и находит его в Милане, городе, где он в настоящее время сотрудничает с свежим товарищем по команде.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Семьдесят пять лет празднования Кюррваурста
Гастрономический рай

Женщина-новатор разработала миниатюрный стейк, который впоследствии был приписан маленькому человеку.

Икона Currywurst празднует свой 75-летний юбилей: помимо того, что это любимое блюдо в ресторанах Берлина, оно пользуется мировой любовью.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.
Федеральные земли Германии

В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тре-china Вильямс, недавно вышедший на площадку, сравнивается с Люком Сикмой, звездой, подобной Альбе-Иконе. Американец отмечает сходства в их тактике игры.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В течение 2017 года Джастин Теру и Дженнифер Энистон блистали на международных ковровыхarında в...
Общество

Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене.

Джастин Теру обсуждает свою бывшую relationship с Дженнифер Энистон - Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене. В течение примерно семи лет популярный голливудский дуэт Дженнифер Энистон (55) и Джастин Теру (53) живут раздельно после своего публичного расставания. В отличие от многих других распавшихся знаменитостей, их расставание было дружелюбным и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фрагменты затонувшего грузового судна 'Верность' были подняты.
Панорама

Застрявший грузовой вертолет " Верити " извлечен из морских глубин

Пять моряков погибли во время морской катастрофы в немецком заливе. Парусник 'Искренность' пошел ко дну и пролежал на дне океана несколько месяцев. Недавно плавучий кран成功 поднял затонувшее судно.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно