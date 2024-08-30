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Федеральные земли ГерманииНовостиКоличество осадков

Лето в Тюрингии характеризовалось чрезмерным теплом и неприятной горечью.

 and  Grigoriy Williams
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Летом 2024 года в Тюрингии погода была жаркой с периодическими сильными грозами.
Летом 2024 года в Тюрингии погода была жаркой с периодическими сильными грозами.

- Лето в Тюрингии характеризовалось чрезмерным теплом и неприятной горечью.

Прошедшим летом в Тюрингии было отмечено значительное повышение температуры и мощные грозы, как следует из предварительного отчета Германского метеорологического бюро (DWD), расположенного в Оффенбахе. Средняя температура в штате составила 18,4°C, что на 2,6°C выше средней температуры периода с 1961 по 1990 гг. (15,8°C).

Август был особенно жарким. Самый высокий показатель был зафиксирован 13 августа в Йене - 35,4°C. В этом летнем сезоне Тюрингия получила 735 часов солнечного света, что на 143 часа больше, чем среднестатистический показатель за длительный период.

Несмотря на жаркую погоду, регион также испытал сильные грозы. В середине июня суперклешка обрушилась на южную Тюрингию, оставив после себя град размером с мяч для гольфа. В начале августа в южной части Харца выпало более 115 литров дождя на квадратный метр за менее чем десять часов. В среднем, Тюрингия получила 210 литров дождя на квадратный метр, что совпадает со средним показателем периода с 1961 по 1990 гг.

Весьма жарким выдалось лето и для всей Германии. Средняя температура составила 18,5°C, что на 2,2°C выше средней температуры периода с 1961 по 1990 гг. Несмотря на то, что 2024 год не стал рекордным, он стал 28-м подряд жарким летом, согласно данным DWD. Предварительный отчет основан на данных, полученных с почти 2000 станций мониторинга, которые охватывают всю Германию.

Грозы в Тюрингии летом сопровождались сильными дождями, в результате чего в южной части Харца выпало более 115 литров дождя на квадратный метр за менее чем десять часов. Несмотря на общую жаркую погоду, среднее количество осадков в Тюрингии этим летом составило 210 литров на квадратный метр, что совпадает со средним показателем периода с 1961 по 1990 гг.

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