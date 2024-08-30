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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Лето в Гессоне: чрезмерная жара, согласно отчету DWD

В периоды с июня по август наблюдалось обильное солнце, но также имели место и неспокойные погодные условия с сильным зноем, молниями и грозовыми็ดв日曜

 and  Viktoriya Miller
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- Лето в Гессоне: чрезмерная жара, согласно отчету DWD

В знойное лето 2024 года температура в Гессене резко возросла, значительно превысив обычные показатели. Как подтверждает немецкая метеорологическая служба (DWD) в Оффенбахе, средняя температура по штату в июне-августе составила обжигающие 18,4 градуса Цельсия, что на 2,2 градуса выше, чем средний показатель за 1961-1990 годы.

Летнее солнце сияло ярче, чем когда-либо прежде, с впечатляющими 725 часами солнечного света, зарегистрированными по всему Гессену. Это превысило базовый показатель в 586 часов, создавая картину длительного солнечного света.

Гессенская погода в последние три месяца была отмечена непредсказуемыми ливнями и штормами, как сообщает DWD. Самое сильное дождевое событие обрушилось на Северный Гессен вечером 1 августа, когда станция Trendelburg зафиксировала поразительные 169,8 литров на квадратный метр всего за восемь часов. Это превзошло среднемесячный показатель осадков и установило самую высокую суточную рекордную отметку по всей стране в августе 2024 года. Расследование того, является ли это новым рекордом для Гессена, все еще продолжается.

К концу августа по всему Гессену накопилось 215 литров на квадратный метр, что немного меньше, чем в период с 1961 по 1990 год.

Лето было жаркой и прохладной борьбой, как сообщает DWD, которая достигла пика в августе с необычно высокой разницей температур. Несмотря на локальные сильные дожди, общий показатель солнечных часов в основном оставался в пределах ожидаемого диапазона.

В целом, лето было слишком жарким.

По всей стране лето 2024 года не побило рекордов, но все же осталось 28-м подряд жарким летом, как сообщает DWD. В статистическом плане средняя температура составила обжигающие 18,5 градуса Цельсия, что на 2,2 градуса выше, чем средний показатель за 1961-1990 годы, и на 0,9 градуса выше, чем более recente период с 1991 по 2020 год.

Несмотря на необычный климат Гессена с частыми дождями, в целом лето все еще оставалось необычно жарким для региона. Обжигающая жара в Гессене была частью общего тренда по всей стране, делая его одним из 28 подряд жарких лет, зарегистрированных в Германии.

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