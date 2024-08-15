- Лето, Южная Африка и новые правила: в джунглях все по-другому

Лето этого года - время больших событий. Фанаты футбола получили Чемпионат Европы, а любители всех видов спорта скоро получат Олимпийские игры в Париже. Почётные соревнования с благородными спортсменами. Так что вряд ли стоит ждать чего-то подобного на немецком телевидении в ближайшее время. С пятницы (16 августа, уже на день раньше на стриминговом сервисе RTL+) телеканал RTL покажет специальный сезон своего Dschungelcamp. С участием многих проверенных в состязаниях звезд, но, возможно, не всегда с самым почётным поведением.

В отличие от обычных сезонов, в лагерь не въезжает группа знаменитостей, которые были бы чистым листом даже для поклонников жанра. Вместо этого, люди, которые уже жили в лагере и прославились там. Так что можно догадаться, что нас ждет, и весь антураж обещает фейерверк - не только у костра. Показ называется "Я звезда - Дюссельдорфские легенды" и не обычный "Я звезда - Вытащите меня отсюда!"

Все началось 20 лет назад

Причиной "Легенд Дюссельдорфа", как называет это RTL, является юбилей, который формат празднует в этом году, согласно вещателю. В 2004 году, 20 лет назад, вышла первая серия и вызвала небольшой переполох, потому что такое обращение со знаменитостями еще не было частью привычек зрителей. Сегодня это давно изменилось. Дюссельдорф - телевизионная классика.

Поэтому теперь есть специальный сезон, даже летом. Фанаты Дюссельдорфа обычно приучены к Новому году. Кроме того, знаменитости не борются в Австралии за еду и достоинство, а в Южной Африке. Это довольно экзотично, хотя сезон был произведен там в 2022 году, тогда из-за пандемии коронавируса.

Самое большое отличие, однако, в том, что Дюссельдорф не в прямом эфире на этот раз, формат уже записан. Это приносит некоторые изменения. Обычно зрители звонят, чтобы решить, какая знаменитость должна пройти испытание, кто должен покинуть лагерь, и кто получит так называемую Дюссельдорфскую корону. На этот раз это не часть драматургии.

Это делается впервые, как подтверждает главный развлекательный директор RTL Маркус Кюттнер. "Мы фактически выбросили правила в окно", - сказал он немецкому пресс-агентству. Так кто же решит судьбу знаменитостей?

Кто решит судьбу знаменитостей, если не зритель?

"Иногда мы решаем, иногда оставляем решения звездам, и во второй неделе даже есть испытания, где решается, кто останется в лагере, а кто должен уйти", - объясняет Кюттнер. "Это создает совершенно новую динамику, потому что предполагаемый фаворит короны теперь может быть напрямую проголосован за уход своими товарищами по лагерю". Звучит многообещающе. В то же время главный развлекательный директор RTL обещает "старую добрую Дюссельдорфскую атмосферу".

Это должно быть обеспечено персоналом, который уже показал, что может вызвать эмоции во всех направлениях. Например, кандидатка Даниэла Бюхнер, эксперт по реальному телевидению ("Прощай, Германия! Эмигранты") и вдова бывшего участника "Малле" Йенса Бюхнера, была известна в 2020 году тем, что создавала плохое настроение в лагере. В то время дуэт ведущих даже попросил аудиторию пощадить Бюхнер в Дюссельдорфских испытаниях.

Сара Кнаппик, известная как модель, была знаменитостью в сезоне, полным беспорядка ("Сара, пожалуйста, оставь нас!"), Когда в 2011 году актер Матьё Каррьер умолял ее на коленях. С другой стороны, бывший футболист Торстен Легат регулярно впадал в ярость в своем сезоне 2016 года и угрожал "Казальло!" (рейнский диалект для неприятностей). RTL представляет Гюлью Зигель (сезон 2009 года) как "известную своими конфликтами с другими кандидатами и курением в лагере". В общем, будет жарко.

Вернутся дуэт ведущих Соня Цетлов и Ян Кёппен, а также доктор джунглей доктор Боб. "Я был так взволнован, увидев их всех снова, особенно Гюлю, так как прошло более 14 лет, и, конечно, Торстена тоже", - говорит он.Doctor jungle, обученный парамедик, также помнит всех участников "Легенд джунглей". С 2004 года он был частью всего этого. "Каждый знаменитость привносит свою уникальную личность в шоу", - говорит он. "Зачастую это эксцентричный стиль, громкий, тихий, наглый, скромный, беспокойный или самоуверенный".

Ничего больше добавить. Пусть игры начнутся.

СМИ широко анонсировали возвращение "Я звезда - Дюссельдорфские легенды", акцентируя внимание на знаменитых участниках и предстоящей драме. Зрители были заинтригованы тем, как знаменитости будут взаимодействовать и как будет решаться их судьба без голосования зрителей в этом сезоне.

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