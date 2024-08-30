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Лето 2024 года снова переживает сильную жару.

Начало лета в 2024 году продемонстрировало неожиданную прохладу. С другой стороны, данные от DWD показали, что жара была аномально высокой, Setting a record of 28 раз подряд.

 and  Vladimir Milov
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Две женщины наслаждаются солнечным летним днем на пляже в Нижней Саксонии.
Две женщины наслаждаются солнечным летним днем на пляже в Нижней Саксонии.

- Лето 2024 года снова переживает сильную жару.

Лето 2024 года в Германии выдалось заметно теплее обычного. Предварительные оценки немецкого метеорологического службы (DWD) в Оффенбахе показали, что это было очевидно по средней температуре 18,5 градусов Цельсия, что на 2,2 градуса выше стандартного значения за период с 1961 по 1990 год. В сравнении с более recentem и теплым периодом с 1991 по 2020 год (17,6 градусов), разница составила 0,9 градуса. Таким образом, хотя 2024 год не стал самым жарким летом в истории, он стал 28-м подряд теплым летом, как сообщил DWD.

Однако лето 2024 года также запомнилось резкими колебаниями температуры. Оно началось прохладным и только потом потеплело. В частности, август был отмечен значительно более высокой, чем обычно, температурной аномалией, как сообщил DWD. Несмотря на отдельные случаи сильных ливней, продолжительность солнечного сияния осталась примерно на уровне ожиданий.

Самое жаркое лето на юге и востоке

В начале лета появился "сибирский холод". Самое низкое значение температуры было зафиксировано 12 июня в Мессстеттене на Швабском Альбе, всего 1,4 градуса. 13 августа по всей стране была зафиксирована самая высокая летняя температура года - 36,5 градуса в Бад-Нойхаре-Арвайлере, Рейнланд-Пфальц.

Самую сильную летнюю жару испытали на юге и востоке: в низменностях и долинах рек южной Германии и Саксонии было зафиксировано наибольшее количество жарких дней. В качестве примеров DWD приводит Вагхаузен-Киррлах возле Карлсруэ и Дрезден. Однако ни одного летнего дня не было зафиксировано на Гельголанде, а лето лишь ненадолго посетило побережья.

Нехватка воды и сильные дожди

Уровень осадков был в среднем нормальным. Общий объем осадков составил 240 литров на квадратный метр, что совпадает со значениями обоих периодов сравнения. Однако эти средние значения маскируют значительные региональные различия: в альпийских регионах выпало более 600 литров, а в некоторых северо-восточных районах - менее 150 литров.

То, что выпало в более сухих регионах за три месяца, в некоторых местах выпало за несколько часов. Трендельбург в северной Гессен зафиксировал 169,8 литров на квадратный метр 1 августа, в то время как Нордхаузен в Тюрингии зафиксировал всего 114,9 литров в тот же день. Раублинг-Пфраундорф в Верхней Баварии зафиксировал экстремальные 137 литров 3 июня. В Саксонском Диппольдсвальде-Райнберге 18 августа было зафиксировано 106,7 литров.

На 15 процентов больше летнего солнца

Продолжительность летнего солнечного сияния превысила цель в 614 часов почти на 15 процентов, составив 712 часов. В сравнении с периодом с 1961 по 1990 год увеличение было значительным. В некоторых районах Саксонии и Бранденбурга было зафиксировано более 800 часов солнца, в то время как в непосредственной близости от Альп было зафиксировано менее 600 часов.

Метеоролог ДWD Маркус Бейер ранее отмечал, что наше восприятие того, является ли лето теплым или холодным, изменилось. То, что когда-то считалось исключительно теплым в период с 1961 по 1990 год, больше не кажется таким экстремальным сегодня. "Но если мы посмотрим вперед на несколько лет и подумаем о том, как мог бы выглядеть гипотетический средний показатель с 2021 по 2050 год с учетом прогрессирующего изменения климата".

Немецкий метеорологический службу (DWD) объясняет самые высокие летние температуры 2024 года югом и востоком, в частности, в низменностях и долинах рек южной Германии и Саксонии, как сообщается в DWD. Несмотря на значительное увеличение продолжительности летнего солнечного сияния по всей стране, в среднем 712 часов, Альпы достигли менее 600 часов, согласно DWD.

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