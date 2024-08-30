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Летние температуры в Шлезвиг-Гольштейне, как правило, умеренные.

 and  Wendy Allen
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- Летние температуры в Шлезвиг-Гольштейне, как правило, умеренные.

Летом 24-го Шлезвиг-Гольштейн пережил необычно прохладный сезон. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), с июня по август средняя температура держалась на уровне 17,1°C, что было существенным отклонением от стандартных 15,8°C.

По данным DWD, лето началось прохладно, но в июле немного потеплело. Однако жарких дней было немного. Самая высокая температура, зарегистрированная в этом сезоне, составила 32,5°C в Квикборне 27 июня.

За три месяца Шлезвиг-Гольштейн получил 225 литров осадков на квадратный метр, что всего на 3 литра больше среднего показателя в 222 литра на квадратный метр. Часы солнечного света также немного уменьшились, с 670 часами (вместо обычных 645 часов), что сделало Шлезвиг-Гольштейн последним в рейтинге солнечного света.

Август, завершающий лето, зарегистрировал среднюю температуру 18,3°C, что было самым низким показателем среди всех штатов в общенациональном сравнении. Средняя температура обычно составляет 16,2°C.

Тем не менее, лето 24-го по всей стране было неожиданно теплее, чем обычно, с средней температурой 18,5°C, что на 2,2°C выше стандартного периода 1961-1990 годов.

Несмотря на мягкую погоду в Квикборне, метеорологический отчет указывает на общий прохладный летний сезон для Шлезвиг-Гольштейна. К удивлению, другие части страны сообщили о более высоких температурах, как указано в общенациональном отчете метеорологической службы.

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