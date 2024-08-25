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Федеральные земли ГерманииНовостиЛетнее настроение

Летние ночи: массовое собрание в музеях, посетили 45 000 человек

Под теплой берлинской ночью, ставшей одной из самых тёплых в году, около сорока тысяч человек воспользовались возможностью погрузиться в культурный отдых летом.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Окунитесь в Магию Ночи на Берлинском Фестивале 75 Музеев
Окунитесь в Магию Ночи на Берлинском Фестивале 75 Музеев

- Летние ночи: массовое собрание в музеях, посетили 45 000 человек

Мероприятие "Удлинённые часы берлинских музеев" привлекло около 45 000 посетителей в субботу вечером, побуждая их к вечерней прогулке и исследованию. Это событие особенно привлекло около 7800 любителей поздней ночи в Музей естественной истории, как сообщают организаторы. За ними следовали 7300 посетителей в Новом музее на острове Музеев и 7200 посетителей в Хумбольдт-форуме, расположенном в замке. Здесь посетители имели возможность прокатиться на старом автомобиле и затем танцевать всю ночь напролёт. Музей шпионажа привлёк впечатляющие 5200 человек, предлагая интерактивные сессии, посвящённые расшифровке секретных сообщений.

В честь темы "Сокровища Берлина" 75 музеев представили около 750 мероприятий, в том числе мастер-классы, живую музыку, литературные чтения, театральные представления и дискуссии с художниками.

Кроме того, небольшие музеи также внесли свой вклад в празднование, например, Музей истории полиции, Музей конопли, Музей кукольного театра, Музей самураев, демонстрирующий японский меч, найденный во время раскопок в Берлине-Митте, и Музей Штази с необычной находкой из офиса Эриха Мielke. Следующее Долгая ночь музеев запланирована на 30 августа 2025 года.

Бурную атмосферу Длинной ночи музеев в 2025 году ожидается отразить радостное "летнее настроение". Во время мероприятия посетители Музея истории полиции смогут погрузиться в летнюю тематическую выставку.

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