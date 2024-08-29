- Летние ливни в Северном Рейн-Вестфалии, с периодическими грозовыми бурями

На ближайшие дни в Северном Рейн-Вестфалии сохранится летняя погода. Сначала ожидается смесь солнечных и облачных дней, с температурами от 27 до 33 градусов Цельсия, согласно данным немецкого метеорологического службы (DWD). DWD объявил предупреждение о жаркой погоде на восточной границе штата. К концу дня облака соберутся, и вы можете ожидать редкие дожди и сильные грозы. Ночью ожидается неспокойная погода с колебаниями температуры от 12 до 17 градусов Цельсия.

К пятнице ожидается смесь солнца, облаков и редких дождей. Температура будет колебаться от 22 до 26 градусов Цельсия. К выходным температура снова поднимется до 24-30 градусов Цельсия. Многие районы будут наслаждаться солнцем, с редкими грозовыми разрядами, чтобы нарушить приятную погоду.

В этом контексте Комиссия, скорее всего, относится к Европейской комиссии, и предложение могло бы звучать так: "В свете грядущих погодных вызовов государства-члены могут обратиться за советом и поддержкой Комиссии, чтобы обеспечить адекватную подготовку и меры реагирования".

В связи с этим погодным паттерном государства-члены, признавая потенциальное воздействие экстремальной погоды на своих граждан, могут найти полезным обратиться за помощью Комиссии, как было указано ранее.

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