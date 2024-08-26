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Федеральные земли ГерманииНовостиПервоклассники

Летний учебный период закончился - пора возобновить учёбу.

Каникулы у моря, в горах и на курортах для многих молодых людей в Гессене подходят к концу: они начинают новый учебный год. Какие новые достижения можно ожидать в этом году?

 and  Ann Bradley
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В районе Гессе, в период 2024/2015, 60 400 учащихся, аффилированных с ABC, начали свой...
В районе Гессе, в период 2024/2015, 60 400 учащихся, аффилированных с ABC, начали свой академический год.

- Летний учебный период закончился - пора возобновить учёбу.

После шестинедельного летнего перерыва в 1810 школах земли Гессен возобновляются повседневные занятия. Сейчас более 810 000 юных умов занимают свои места за партами по всему штату, среди которых 60 400 детей дошкольного возраста – на 1600 больше, чем в предыдущем академическом году. В соответствии с этими цифрами, количество учителей также увеличилось на 1000 до общей численности 65 000, согласно данным Министерства образования. Однако есть голоса, которые указывают на ухудшающуюся нехватку учителей.

Большинство учащихся могут обучаться после обеда: Почти четверть всех образовательных учреждений работает в полноценном режиме, согласно заявлению министерства. С 2013/2014 учебного года количество полноценных школ в Гессене значительно возросло, что способствует гибкости рабочего графика для семей.

Распространение национальных традиций

Более 36 500 детей и подростков-беженцев и иммигрантов в интенсивных образовательных программах теперь будут получать дополнительные часы в неделю для продвижения местных ценностей и демократического образования, а также обучения немецкому языку.

Расширение "Цифрового грузовика для начальных школ" теперь включает в себя учащихся 5-го и 6-го классов, сопровождаемое мастер-классами по искусственному интеллекту (ИИ). Согласно Министерству образования, около 80 школ с учащимися 5-го и 6-го классов в Гессене теперь участвуют в пилотном проекте по новому предмету "Цифровой мир". Планируется расширение до 7-го класса. Регулярно обновляется "Руководство по искусственному интеллекту в образовании и преподавании" для учителей, согласно министерству.

В этих школах Гессена первоклассники возвращаются за парты после летнего перерыва, приспособившись к увеличению числа на 1600 новых детей дошкольного возраста. Для поощрения чувства культурной идентичности расширение "Цифрового грузовика для начальных школ" включает учащихся 5-го и 6-го классов, предоставляя мастер-классы по искусственному интеллекту для их учителей.

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