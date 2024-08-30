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Летний пик палящей жары достигает Рейнской-Пфальцской области.

Знойная жара и минимальные осадки характеризовали лето в Рейнланд-Пфальце, в основном отмеченное солнечной погодой и warmth.

 and  Mark Rodriguez
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В сравнении с широко признанным временным периодом с 1961 по 1990 год в жили собой-пфальце...
В сравнении с широко признанным временным периодом с 1961 по 1990 год в жили собой-пфальце наблюдалось явное увеличиéron солнечных часов.

- Летний пик палящей жары достигает Рейнской-Пфальцской области.

Жаркое Лето в Рейнланд-Пфальце побило рекорды, достигнув исключительной жары - даже превзойдя предыдущие рекорды. Немецкий метеорологический сервис (DWD) подтвердил, что лето в Рейнланд-Пфальце началось поздно в июле, после неспокойного старта. После этого заминки температура резко взлетела: 13 августа DWD зафиксировал самую высокую температуру в стране - 36,5 градусов Цельсия в Бад-Нойенар-Арвайлере.

Жарче, чем обычно

Средняя температура достигла 18,4 градусов Цельсия, что на 2,1 градуса выше международного benchмарка 16,3 градуса Цельсия между 1961 и 1990 годами.

Кроме того, регион был суше, чем обычно. С 185 литрами на квадратный метр (сравнительное значение: 218 литров) Рейнланд-Пфальц занял второе место в национальном рейтинге. Солнце часто появлялось и сияло в течение 710 часов (ранее 595 часов).

Общенациональная жара

Экстремальная жара не ограничилась Рейнланд-Пфальцем; она распространилась по всей стране. Средняя температура составила 18,5 градуса Цельсия, что на 2,2 градуса выше признанного benchмарка между 1961 и 1990 годами, согласно данным DWD. По сравнению с текущим более жарким периодом с 1991 по 2020 год (17,6 градуса Цельсия) отклонение было меньше - 0,9 градуса Цельсия.

В итоге, лето 2024 года не стало рекордом, а вместо этого стало "28-м подряд жарким летом", согласно данным DWD.

Жаркая волна распространилась за пределы Рейнланд-Пфальца, затронув другие части страны. Средняя температура в этом другом регионе также значительно возросла, превысив признанный benchмарк.

Несмотря на то, что Рейнланд-Пфальц не побило рекордов, общее лето 2024 года было отмечено как часть серии других жарких лет, затронувших страну в целом.

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