- Летний хит-шоу остается на первом месте.

Ширин Д (29) продолжает доминировать в Официальном немецком хит-параде синглов. Пятую неделю подряд она удерживает первое место с хитом "Bauch Beine Po". После недавнего присвоения звания летнего хита этого года по версии GfK Entertainment, это не должно удивлять ее фанатов.

Репер празднует победу в Instagram. Написав подряд несколько картинок, Дэвид пишет: "Я пообещал себе на Новый год 2023, что это лето будет моим. Так кто же мисс летний хит 2024?"

В этом выпуске много женской силы в хит-параде синглов. Айливия, в дуэте с Apache 207, остается на втором месте с "Wunder", а также занимает места 18 ("Nein!"), 25 ("Beifahrer"), 54 ("Traum") и 91 ("Lieb mich"). Американская певица Карпентър Сэбрина также представлена трижды - с "Эспрессо" на пятом месте, "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста" (35) и "Вкус" (43). "Движение" от Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii и "Я люблю, как ты меня целуешь" от Artemas занимают третье и четвертое места в топ-5.

Oasis возвращается в чарты

Айливия и Сэбрина Карпентър также оказывают значительное влияние на альбомные чарты. С "In Liebe" немецкий музыкант занимает первое место, в то время как ее коллега дебютирует на третьем месте с "Short N' Sweet". Также новые в чарте - The Leoniden с "Sophisticated Sad Songs" на втором месте, Луис Томлинсон с "Live" на четвертом месте и Mono Inc. с "Symphonic Live - The Second Chapter" на пятом месте.

Oasis совершила самый большой музыкальный сюрприз в последнее время. Иконовая британская культовая группа объявила о туре воссоединения на следующий год, что также отразилось в чартах. "(What's The Story) Morning Glory?", второй студийный альбом группы братьев Галлахеров, изданный в 1995 году, вернулся в чарт на 77-м месте.

Фанаты Oasis, несомненно, взволнованы, глядя вперед к туру воссоединения группы в следующем году.

