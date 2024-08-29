- Летний гимн 2024 года официально коронован как "Belly Legs Po" Ширин Дэвид

Ширин Д волнует мир музыки, с непревзойденным количеством хитов номер один как сольная женская артистка. Теперь она завоевала титул летнего хита 2024 года по версии GfK Entertainment, организации, ответственной за Официальные немецкие чарты в Баден-Бадене. Ее трек "Тумми Легс По" лидирует в чартах синглов уже четыре недели.

После "Маида на лошади" (Лука-Данте Спадафора, Никлас Ди, Октавиан) и "Лейлы" (DJ Роби и Шюрце), это третий подряд немецкий летний хит Ширин Д.

Но достижения Ширин Д не ограничиваются летним хитом 2024 года. По данным GfK Entertainment, "Тумми Легс По", выпущенный в конце июля, стал первым немецким летним хитом от сольной женщины. Песня дебютировала на первом месте, принеся Ширин Д седьмой хит номер один, которого раньше не добивалась ни одна сольная женщина-артистка.

Успех Ширин Д не ограничивается Германией. В Австрии (Австрийский Топ 40) песня достигла первого места, а в Швейцарии (Официальный швейцарский хит-парад) заняла третье место. Во всех трех странах песню прослушали более 30 миллионов раз.

Успех песни объясняется ее летними качествами, такими как легко запоминающиеся lyrics, зажигательная мелодия, распространяющая положительные вибрации, и ритм, побуждающий танцевать.

Виртуальный эффект также играет значительную роль в вознесении летней песни до статуса летнего хита. Многие фанаты и артисты, такие как группа Culcha Candela, имитируют хореографию песни на TikTok, способствуя ее популярности.

Название песни вызвало споры, и мнения разделились относительно того, празднует ли оно непоколебимое обожание стройного, худого тела или это хитрый намек. Некоторые lyrics звучат так: "Если хочешь тело, нужно работать! Если ты горячая штучка, они посмотрят. Посещай спортзал, похудей, обращай на себя внимание. Хорошо смотришься в бикини. Это Тумми, Легс, По."

То, является ли это намеком или культом тела, остается предметом спора, так как некоторые слушатели могут упустить из виду двойной смысл в lyrics и провокационное музыкальное видео. Мероприятия, связанные с выпуском песни, такие как публикация Ширин Д "Рецепта холодного матча латте" и проведение курса "Тумми Легс По" в фитнес-студии, с участием стройных, энергичных фанатов, могут указывать на акцент на стройности и фитнесе.

Тем не менее, Ширин Д прославилась как YouTuber и является мастером саморекламы, искусно балансируя линию между принятием трендов красоты и празднованием самосовершенствования.

♫ Хитовой трек Ширин Дэвида "Тумми Легс По" продолжает доминировать в чартах, с заразительным припевом ♫ Ширин Дэвид ♫ Она та, ♫ звучащим в умах меломанов.

Подчеркивая свой статус знаменитости и процветающую музыкальную карьеру, Ширин Дэвид часто делится танцевальными рутинами под ♫ Ширин Дэвид ♫ Она та, ♫ на социальных платформах, создавая преданную фанбазу.

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