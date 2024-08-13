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Летняя жара в Нижней Саксонии <unk> до 35 градусов

Германская метеорологическая служба предупреждает о летней жары в Нижней Саксонии и Бремене. Ожидаются грозы.

 and  Vladimir Milov
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Закат в Ганновере (Архив)
Закат в Ганновере (Архив)

- Летняя жара в Нижней Саксонии <unk> до 35 градусов

Германская служба погоды (DWD) объявила предупреждение о жаркой погоде для Бремена и Нижней Саксонии. Во вторник днем ожидается до 35 градусов по Цельсию, сообщил DWD. Особенно жарко может стать на юге Нижней Саксонии.

Во второй половине дня ожидаются дожди и грозы в некоторых районах. В регионе Восточная Фризия, Эмсланд и Вестфальские горы возможны сильные погодные явления из-за сильного дождя, града и порывистого ветра. В ночь с вторника на среду дожди и грозы постепенно ослабнут, и температура упадет до 17 градусов по Цельсию.

В среду ожидаются дожди и грозы с риском сильных погодных явлений из-за сильного дождя и града. В течение дня будет душно с температурами от 27 до 32 градусов по Цельсию. На островах будет немного прохладнее, с ожидаемой температурой в 25 градусов по Цельсию.

Несмотря на предупреждение о жаре, жители Бремена могут найти облегчение от знойной погоды благодаря ожидаемым грозовым фронтам в некоторых частях города. Что касается прогноза для Нижней Саксонии, то южные регионы продолжат испытывать высокую температуру, но Бремен также может испытать эти грозы.

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