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Летняя погода с облаками и грозами

В столичном регионе по-прежнему жарко. Некоторые облака закрывают солнце. Тем не менее, температура sometimes превышает 30°C. В последующие дни почти никакого охлаждения.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Несмотря на облака на небе, в четверг в столичном регионе будет жарко, как летом.
Несмотря на облака на небе, в четверг в столичном регионе будет жарко, как летом.

- Летняя погода с облаками и грозами

Берлин и Бранденбург могут ожидать летнюю жару и изолированные грозы в четверг. По прогнозу немецкой метеорологической службы, температура будет колебаться от 27 до 30 градусов Цельсия, а в регионе Лаузитц она может достичь 32 градусов. День будет в основном облачным, с солнечными лучами на юге.

Во второй половине дня возможны отдельные грозы с сильным дождем и градом вдоль реки Одер и Нейсе, которые переместятся на восток к вечеру. После этого погода постепенно улучшится. Ночью температура упадет до 19-14 градусов Цельсия, с облаками в небе.

В пятницу температура повысится до 28-32 градусов Цельсия. День будет частично облачным и в основном сухим. Ночью в субботу температура упадет до 19-16 градусов Цельсия. Выходные начнутся с облаков. Ожидаются дожди на северо-западе Бранденбурга. Температура достигнет 25 градусов в Пригниц и 31 градуса в Нижней Лаузиц. В Берлине ожидается около 29 градусов.

Прогноз погоды для реки Одер и Нейсе предполагает возможность изолированных гроз с сильным дождем и градом в четверг днем. В целом прогноз погоды для Берлина и Бранденбурга указывает на летнюю жару, с температурой до 32 градусов Цельсия в регионе Лаузитц.

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