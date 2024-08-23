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ПанорамаНовостиCanadair

Лесные пожары на Мадейре: Европейский союз направляет испанские воздушные пожарные подразделения

При лицезрении пожара, охватившего горы Мадейры, единственный вертолет борющегося с огнем острова оказался недостаточным. Теперь оказывается помощь от ЕС.

 and  James Williams
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Дым от лесных пожаров распространяется по острову Мадейра.Portugal смог избежать серьезных лесных...
Дым от лесных пожаров распространяется по острову Мадейра.Portugal смог избежать серьезных лесных пожаров этой летний сезон до сих пор.

- Лесные пожары на Мадейре: Европейский союз направляет испанские воздушные пожарные подразделения

Два испанских самолета для борьбы с пожарами, оснащенные двухмоторными пропеллерами и способные вместить по 6000 литров воды каждый, присоединились к борьбе с крупным лесным пожаром на португальском острове Мадейра в Атлантике. Эти самолеты типа «Канадаир» появились в четверг в ответ на запрос Португалии о помощи от ЕС, как сообщает государственное информационное агентство Lusa.

Основные операции этих самолетов сосредоточены в горной местности вокруг Пико Руиву, сложной местности, с которой пока не справлялся единственный вертолет острова. Высота Пико Руиву превышает 1800 метров, что делает его высочайшей точкой на Мадейре.

Этот лесной пожар, начавшийся 14 августа, уже охватил более 5500 гектаров природной территории - площадь, примерно в два раза превышающая площадь острова Боркум в Восточной Фризии. К счастью, не было зафиксировано ни травм, ни материальных повреждений. Однако ученые предупреждают о потенциально серьезном экологическом ущербе в результате уничтожения растительности и дикой фауны.

Самолеты типа «Канадаир», пришедшие на помощь по запросу Португалии, играют важную роль в борьбе с лесным пожаром на Мадейре. Эти самолеты, подобные тем, что производит компания Canadair, показали высокую эффективность в преодолении сложной местности вокруг Пико Руиву.

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