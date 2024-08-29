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ОбществоНовостиЯ не собираюсь врать.

Лесли Мандоки выражает благодарность своему дорогому спутнику.

 and  Mark Rodriguez
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За сорок лет Питер Маффай и Лесли Мандови события сохранили сильную дружбу.
За сорок лет Питер Маффай и Лесли Мандови события сохранили сильную дружбу.

- Лесли Мандоки выражает благодарность своему дорогому спутнику.

Питер Маффай, известный своими 20 альбомами, возглавлявшими чарты, и продажами более 50 миллионов записей, является одним из самых успешных музыкантов в немецкоязычном мире. В честь своего 75-летия, которое приходится на 30 августа, его давний друг и музыкальный спутник Лесли Мандоки (71) пишет трогательное письмо в агентство новостей spot on news.

Общие пути

"Нас связывает не только дружба в музыке", - начинает Мандоки. "Наши истории переплетаются, так как наши отцы говорили на одном языке, и оба мы нашли приют в Германии, покинув свои родины в молодом возрасте. Я бежал в Германию из Венгрии в 1975 году, а Маффай переехал в Германию с семьей из Румынии в 1963 году".

"Как художник, движимый гуманистическими ценностями, вы занимаете четкую позицию и не боитесь выражать свое мнение, даже если это неудобно", - добавляет Мандоки. "В этом отношении вы служите мне маяком, стоя на твердой почве за то, во что вы верите, против того, что считаете неправильным, и продвигая, строя и поддерживая то, что считаете важным и значимым, воплощая эти ценности и освещая тьму".

Это верно "и в музыкальной сфере, и в вашем обширном социальном и общественном участии, и особенно в вашем замечательном и уникальном фонде. Ваша поддержка травмированных детей и социальная интеграция поразительны, даже в вашей родной Румынии".

"Уникальный артист и самый верный друг"

"Для многих вы - самый успешный немецкий певец, но для меня вы также уникальный, целостный артист и наставник для молодых талантов, настоящий музыкальный гений". Будучи единственным немецким музыкантом наряду с Тилом Броннером (53), получившим уважение и музыкальное признание от Soulmates, вы восхищаете не только как певец, но и как умелый гитарист в студии и на сцене. Мандоки основал Mandoki Soulmates, свой проект по сердцу, в 1992 году. Эта супергруппа, в составе которой меняется элита рока, демонстрирует вершину творческого сотрудничества. После единственного концерта в Мюнхене в августе группа в настоящее время гастролирует по США.

Для Мандоки на личном уровне Маффай "самый верный и преданный друг". "С нашей первой встречи более 40 лет назад наша общая страсть и доверие, как вы сказали на моем последнем дне рождения, 'и наша дружба - вечная связь'. Дерево с глубокими корнями, обеспечивающее устойчивость и поддержку даже в трудные времена. Такая дружба - редкий дар, за который я бесконечно благодарен".

На свой день рождения Мандоки желает вам прежде всего крепкого здоровья и "многих, многих счастливых лет с вашей семьей и друзьями. Для меня честь считать себя среди ваших друзей", - заканчивает он свое трогательное послание.

"Несмотря на наши успешные музыкальные карьеры, наша дружба основана не только на нашей общей любви к музыке", - говорит Мандоки. "Я не буду лгать, ваша честность и искренность всегда вдохновляли меня, даже когда было неудобно столкнуться с правдой".

"На протяжении лет вы никогда не уклонялись от защиты того, во что верите, и в своей музыке, и в своей общественной деятельности", - продолжает Мандоки. "И за это вы всегда были для меня источником вдохновения и руководства".

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