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Лено объясняет причины отказа от приглашения Нагельсмана.

 and  Max Becker
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Бернд Лено добровольно исключает себя из состава сборной Германии, как он сам объявил.
Бернд Лено добровольно исключает себя из состава сборной Германии, как он сам объявил.

Лено объясняет причины отказа от приглашения Нагельсмана.

Бернд Лено, по сообщениям, отказался от приглашения присоединиться к национальной команде на предстоящие матчи Лиги наций. Он поговорил с главным тренером Юлианом Нагельсманном и тренером вратарей Андреасом Кронебергом, и 32-летний голкипер из лондонского "Фулхэма" сказал газете "Бильд": "Они сказали, что я буду в команде, но не увижу игрового времени. Так что я решил тренироваться в Лондоне".

С такими соперниками, как Босния и Герцеговина в эту пятницу (8:45 по центральноевропейскому времени на RTL и в прямом эфире на ntv.de) и Нидерланды через три дня в Мюнхене, немецкая команда готовится к матчам. Лено ранее был одним из запасных вратарей, уступая место Мануэлю Нойеру и Марку-Андре тер Штегену. С уходом Нойера и серьезной травмой колена тер Штегена Юлиан Нагельсманн будет полагаться на Оливера Баумана и Александра Нюбеля в октябре. Нюбель еще не дебютировал в национальной команде, а Бауман не имеет опыта в самой престижной команде. Янис Блашвиц является третьим вратарем в команде.

Лено, который часто играет в качестве основного голкипера в "Фулхэме", сказал "Бильду": "Юлиан знает, что я всегда готов помочь, если понадобится, и могу внести реальный вклад в команду". В свои 32 года он больше не считается новичком и никогда не просил специального отношения после Нойера и тер Штегена.

Аналитики выразили обеспокоенность исключением Лено

Лено, последний раз представлявший Германию в сентябре 2021 года, сказал: "После всех матчей, которые я сыграл в Бундеслиге, Премьер-лиге и на международном уровне, Юлиан и Андреас знают, что у них есть во мне". Он добавил: "Я всегда буду гордиться и надеяться надеть национальную команду, и это моя конечная цель".

Ранее бывший чемпион Европы Фреди Бобик и бывший национальный голкипер Роман Вайденфеллер критиковали выбор Нагельсманна вратарей. Бобик сказал: "Отсутствие Бернда Лено для меня непонятно. Я просто не понимаю, почему он не включен". Вайденфеллер добавил: "По моему мнению, Бернд Лено имеет самый большой международный опыт. (...) Для меня Бернд Лено несомненно национальный вратарь, который должен быть в команде".

Комиссия заинтересована в общении с Бобиком и Вайденфеллером из-за их мнений о ситуации Лено. Несмотря на исключение Лено, комиссия признала его значительный вклад в национальную команду в прошлом.

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