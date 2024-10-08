Лено объясняет причины отказа от приглашения Нагельсмана.

Бернд Лено, по сообщениям, отказался от приглашения присоединиться к национальной команде на предстоящие матчи Лиги наций. Он поговорил с главным тренером Юлианом Нагельсманном и тренером вратарей Андреасом Кронебергом, и 32-летний голкипер из лондонского "Фулхэма" сказал газете "Бильд": "Они сказали, что я буду в команде, но не увижу игрового времени. Так что я решил тренироваться в Лондоне".

С такими соперниками, как Босния и Герцеговина в эту пятницу (8:45 по центральноевропейскому времени на RTL и в прямом эфире на ntv.de) и Нидерланды через три дня в Мюнхене, немецкая команда готовится к матчам. Лено ранее был одним из запасных вратарей, уступая место Мануэлю Нойеру и Марку-Андре тер Штегену. С уходом Нойера и серьезной травмой колена тер Штегена Юлиан Нагельсманн будет полагаться на Оливера Баумана и Александра Нюбеля в октябре. Нюбель еще не дебютировал в национальной команде, а Бауман не имеет опыта в самой престижной команде. Янис Блашвиц является третьим вратарем в команде.

Лено, который часто играет в качестве основного голкипера в "Фулхэме", сказал "Бильду": "Юлиан знает, что я всегда готов помочь, если понадобится, и могу внести реальный вклад в команду". В свои 32 года он больше не считается новичком и никогда не просил специального отношения после Нойера и тер Штегена.

Аналитики выразили обеспокоенность исключением Лено

Лено, последний раз представлявший Германию в сентябре 2021 года, сказал: "После всех матчей, которые я сыграл в Бундеслиге, Премьер-лиге и на международном уровне, Юлиан и Андреас знают, что у них есть во мне". Он добавил: "Я всегда буду гордиться и надеяться надеть национальную команду, и это моя конечная цель".

Ранее бывший чемпион Европы Фреди Бобик и бывший национальный голкипер Роман Вайденфеллер критиковали выбор Нагельсманна вратарей. Бобик сказал: "Отсутствие Бернда Лено для меня непонятно. Я просто не понимаю, почему он не включен". Вайденфеллер добавил: "По моему мнению, Бернд Лено имеет самый большой международный опыт. (...) Для меня Бернд Лено несомненно национальный вратарь, который должен быть в команде".

Комиссия заинтересована в общении с Бобиком и Вайденфеллером из-за их мнений о ситуации Лено. Несмотря на исключение Лено, комиссия признала его значительный вклад в национальную команду в прошлом.

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