- Леклерк одержал победу в Монце, а Верштаппен финишировал на шестом месте.

В Гран-при Монако чемпионата мира по «Формуле 1» победу одержал Шарль Леклер из Ferrari. Эта победа стала седьмой в карьере Леклера и обрадовала итальянских болельщиков, принеся команде Scuderia победу на домашней трассе. Вторым финишировал Оззи Пиастри из McLaren, опередив своего напарника Ландо Норриса.

Начав гонку с поул-позиции, Норрис пытался сократить отставание от лидера чемпионата Макса Ферстаппена из Red Bull. Несмотря на все усилия, Ферстаппен смог занять лишь шестое место.

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг провел сложную гонку за рулем Haas. Раннее столкновение и последующий штраф в 10 секунд оставили его на 17-м месте финиша.

После празднования победы Леклера в Монако, болельщики с нетерпением ждали успехов в следующем этапе чемпионата мира по «Формуле 1» на легендарной трассе Монако. Несмотря на все усилия, Норрис не смог сравниться с темпом Леклера во время следующей гонки в Монако.

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