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КультураНовостиНорвегия

Лекарство для принцессы Марты Луизы.

Кронпринцесса Марта Луиза Норвегии женится на своем спорном партнере Дюреке Верретте 31 августа. Династия Норвегии в настоящее время испытывает турбулентность.

 and  Grigoriy Williams
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- Лекарство для принцессы Марты Луизы.

Однажды в фильме "Космические баллы" Мел Брукса был персонаж по имени Вальди: Вальди был смесью - наполовину человек, наполовину собака. В том же духе, Дюрек Верретт - это мептил: он гордится тем, что наполовину человек, наполовину рептилия. Несмотря на то, что его история не так смешна, как Вальди, известно, что в эту субботу королевская семья Норвегии получит животное дополнение. Принцесса Марта Луиза, старший ребенок короля Харальда и королевы Соньи, выходит замуж за своего друга Дюрека Верретта - самоутверждающегося гуру и целителя, известного как "Бульварный бесстыжий шаман" за свои убеждения, что рак самоназначен и может быть исцелен медальоном, продающимся на его веб-сайте за 220 долларов.

Свадьба может не стать сказкой для королевской семьи, так как они переживают свой собственный "Год отчаяния" в 2024 году, подобно королеве Елизавете II в 1992 году. В обществе разгорается скандал вокруг партнера Марты Луизы, и люди задаются вопросом: "Кто следующий загадочный персонаж в дворце?" Недавно Мариус Борг Хойби, который далек от королевской семьи, признался, что боролся с проблемами зависимости и был физически жесток с девушкой под воздействием веществ. Он сын кронпринцессы Метте-Марит, которая когда-то была простолюдинкой и одинокой матерью Мариуса, прежде чем выйти замуж за кронпринца Хакона. Их брак считается гармоничным, и Метте-Марит любима норвежцами.

Теперь общество сочувствует ей как матери, сталкивающейся с трудностями, как они делали с Мартой Луизой в 2019 году, когда ее бывший муж, Ари Бён, трагически покончил с собой. Несмотря на то, что они были разведены, у них было трое детей, которых оплакивала Марта Луиза. Самоубийство Бёна было "самым трудным, что я когда-либо переживала", - сказала она впоследствии. В то время она была с Верретом, "Дюрек был единственным, кто мог справиться", - сказала принцесса.

Однако норвежцы скептически относятся к выбору Марты Луизы. Популярность королевской семьи в последнее время снижается. По словам эксперта по королевскому дому Норвегии Тронда Нёрен Исаксена, "Если СМИ сосредоточены на скандалах и скандалах, трудно увидеть, чем занимается королевская семья. И в последние годы поддержка монархии снизилась".

В свете этих обстоятельств ее отец перераспределил ее обязанности. Несмотря на то, что Марта Луиза сохранила свой титул принцессы, она больше не участвует в королевских делах, подобно принцу Гарри. Король Харальд решил после помолвки с Верретом, что она больше не будет представлять королевскую семью в какой-либо роли.

Марта Луиза всегда была немного нестандартной. В детстве она разговаривала с цветами и деревьями. Теперь она общается с ангелами. И со своим полурептильным партнером Дюреком Верретом. Ни она, ни ее мистический спутник не будут общаться с NRK, норвежским общественным вещателем, который обычно транслирует королевские свадьбы. Вместо этого они продали свою свадьбу Netflix, которая, скорее всего, будет транслироваться, чтобы понравиться как людям, так и зрителям, склонным к рептилиям.

Королевская семья Норвегии готовится принять необычное дополнение с свадьбой принцессы Марты Луизы с ее партнером Дюреком Верретом, который родом из Норвегии. Несмотря на то, что королевская семья переживает трудный период, общество проявляет интерес к нестандартным choices принцессы Марты Луизы.

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