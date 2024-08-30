Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

Лейпцигский RB соглашается на предоставление услуг Geertruida.

В последний день трансферного окна «РБ Лейпциг» продолжает активность. Немецкий клуб укрепляется голландским защитником, последним новобранцем.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Лютшерель Геертруида снова посещает Лейпциг (в офисе)
Лютшерель Геертруида снова посещает Лейпциг (в офисе)

- Лейпцигский RB соглашается на предоставление услуг Geertruida.

РБ Лейпциг укрепил свой состав в последний день трансферного окна, подписав голландского футболиста международного класса Люшарэля Геретруиду. Капитан «Фейеноорда» присоединился к команде примерно за €20-25 млн и подписал контракт, действительный до июня 2029 года. Лейпциг почти подписал Геретруиду в прошлом году, но переговоры между двумя сторонами не увенчались успехом. На этот раз, однако, голландская сторона была более сговорчива в переговорах, так как контракт Геретруиды подходил к концу.

Уход Мохамеда Симакана освободил место для Геретруиды. 24-летний футболист находится на грани перехода в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии за €45 млн. Он должен подписать пятилетний контракт с клубом, возглавляемым Криштиану Роналду, в этом уик-энд, зарабатывая более чем в два раза больше, чем в Лейпциге. Лейпциг, который приобрел Симакана у «Страсбура» в 2021 году за €15 млн, выиграет от этой финансовой сделки, и остаются только незначительные детали для завершения к пятнице днем.

Между тем, победитель Кубка мира U17 Уиннерс Осаве временно покинет Лейпциг, присоединившись к клубу 2-й Бундеслиги «1. FC Nürnberg». Лейпциг сохранил за собой право выкупа 17-летнего футболиста. С другой стороны, Андре Сильва, скорее всего, останется в Лейпциге хотя бы на первую половину сезона. К пятнице днем не поступало запросов на португальского международного футболиста, но переезд в страну с более длительным трансферным окном все еще возможен.

Новая команда Геретруиды, РБ Лейпциг, теперь будет иметь более сильное присутствие на европейской футбольной сцене, учитывая богатую футбольную историю Германии и ее топ-лиги. После завершения перехода из «Фейеноорда» Роттердам Геретруида присоединится к команде, которая ранее проявляла интерес к его навыкам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.
Федеральные земли Германии

Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.

- Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор. Футбольная команда SV Elversberg и игрок Йозеф Бойамбa расстались. Клуб объявил, что они достигли согласия о досрочном расторжении его контракта. Срок действия контракта Бойамбa истекал в конце текущего сезона. Бойамбa перешел в SV Elversberg из TSV 1860 Munich летом 2023 года. В прошлом

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Шолц выступает за Войдека <unk> СДПГ разгорает огненную предвыборную кампанию
Федеральные земли Германии

Шолц выступает за Войдека <unk> СДПГ разгорает огненную предвыборную кампанию

Губернатор Войдке из Бранденбурга начал активную избирательную кампанию, типично избегая национальной известности. Тем не менее, Канцлер присутствует, хотя и не как главный оратор.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным
Панорама

В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

После недели после инцидента в Солингене женщина с ножом напала на людей на автобусе, который направлялся на городской праздник в Зигене.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Записанный звук немецкого военного самолета в атмосфере Ньямби
Главные темы

Возвращение последнего немецкого военного персонала из Нигера в Германию

После прощания с Нигером, последняя немецкая группа военных, находившихся там, вернулась на родину. Последний взвод из 60 солдат покинул немецкую авиационную базу в Ниамее в 9:00 в пятницу утром, добравшись до своей базы в Вunseтoorf к 18:30 по данным командования немецких вооруженных сил...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно