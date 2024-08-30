- Лейпцигский RB соглашается на предоставление услуг Geertruida.

РБ Лейпциг укрепил свой состав в последний день трансферного окна, подписав голландского футболиста международного класса Люшарэля Геретруиду. Капитан «Фейеноорда» присоединился к команде примерно за €20-25 млн и подписал контракт, действительный до июня 2029 года. Лейпциг почти подписал Геретруиду в прошлом году, но переговоры между двумя сторонами не увенчались успехом. На этот раз, однако, голландская сторона была более сговорчива в переговорах, так как контракт Геретруиды подходил к концу.

Уход Мохамеда Симакана освободил место для Геретруиды. 24-летний футболист находится на грани перехода в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии за €45 млн. Он должен подписать пятилетний контракт с клубом, возглавляемым Криштиану Роналду, в этом уик-энд, зарабатывая более чем в два раза больше, чем в Лейпциге. Лейпциг, который приобрел Симакана у «Страсбура» в 2021 году за €15 млн, выиграет от этой финансовой сделки, и остаются только незначительные детали для завершения к пятнице днем.

Между тем, победитель Кубка мира U17 Уиннерс Осаве временно покинет Лейпциг, присоединившись к клубу 2-й Бундеслиги «1. FC Nürnberg». Лейпциг сохранил за собой право выкупа 17-летнего футболиста. С другой стороны, Андре Сильва, скорее всего, останется в Лейпциге хотя бы на первую половину сезона. К пятнице днем не поступало запросов на португальского международного футболиста, но переезд в страну с более длительным трансферным окном все еще возможен.

Новая команда Геретруиды, РБ Лейпциг, теперь будет иметь более сильное присутствие на европейской футбольной сцене, учитывая богатую футбольную историю Германии и ее топ-лиги. После завершения перехода из «Фейеноорда» Роттердам Геретруида присоединится к команде, которая ранее проявляла интерес к его навыкам.

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