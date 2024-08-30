Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбольная лига

Лейпцигский RB получает обязательства от Geetruida.

В последний день оконного периода «РБ Лейпциг» остается активным. Саксонцы fixe подписали контракт с голландским международным защитником.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Лейпцигский RB получает обязательства от Geetruida.

Лейпциг укрепил свой состав в последний день трансферного окна, подписав голландского интернационала Лутшарэля Гейртуиду. Выходец из "Фейеноорда" Роттердам, новый игрок присоединился за оцененные в €20-25 миллионов и подписал контракт до 2029 года. Ранее в 2021 году Лейпциг вел переговоры с 24-летним игроком, но они не увенчались успехом. На этот раз "Фейеноорд" был более открыт для переговоров, учитывая, что контракт Гейртуиды истекал в следующем году.

Уход Мохамеда Симакана открыл дорогу для прихода Гейртуиды. 24-летний игрок находится на грани перехода в "Аль-Наср" FC Саудовской Аравии за €45 миллионов. Он подпишет пятилетний контракт с клубом, в котором выступает Криштиану Роналду, получая существенную прибавку к зарплате по сравнению с его текущим окладом в Лейпциге. Сделка оказалась выгодной для Лейпцига, который приобрел Симакана у "Страсбура" за €15 миллионов в середине 2021 года, осталось лишь завершить формальности к пятнице днем.

Между тем, чемпион мира среди U17 Осаве прощается с Лейпцигом и переходит в "1. FC Нюрнберг" из низших дивизионов. Лейпциг сохранил за собой право выкупа 17-летнего полузащитника. С другой стороны, Лейпциг начнет первый круг сезона с Андре Силвой, так как с пятницы днем не поступало никаких запросов на португальского интернационала. Тем не менее, переезд в страну с более длительным трансферным окном остается потенциальной опцией.

Решение Лейпцига отпустить Мохамеда Симакана освободило место в его футбольной команде, которое было заполнено подписанием Лутшарэля Гейртуиды из футбольной лиги в Нидерландах. Приход Гейртуиды добавляет глубины в среднюю линию Лейпцига, в то время как переход Симакана в "Аль-Наср" FC в Саудовской футбольной лиге означает существенный финансовый приток для немецкого клуба.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.
Федеральные земли Германии

Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.

- Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор. Футбольная команда SV Elversberg и игрок Йозеф Бойамбa расстались. Клуб объявил, что они достигли согласия о досрочном расторжении его контракта. Срок действия контракта Бойамбa истекал в конце текущего сезона. Бойамбa перешел в SV Elversberg из TSV 1860 Munich летом 2023 года. В прошлом

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Шолц выступает за Войдека <unk> СДПГ разгорает огненную предвыборную кампанию
Федеральные земли Германии

Шолц выступает за Войдека <unk> СДПГ разгорает огненную предвыборную кампанию

Губернатор Войдке из Бранденбурга начал активную избирательную кампанию, типично избегая национальной известности. Тем не менее, Канцлер присутствует, хотя и не как главный оратор.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным
Панорама

В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

После недели после инцидента в Солингене женщина с ножом напала на людей на автобусе, который направлялся на городской праздник в Зигене.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Записанный звук немецкого военного самолета в атмосфере Ньямби
Главные темы

Возвращение последнего немецкого военного персонала из Нигера в Германию

После прощания с Нигером, последняя немецкая группа военных, находившихся там, вернулась на родину. Последний взвод из 60 солдат покинул немецкую авиационную базу в Ниамее в 9:00 в пятницу утром, добравшись до своей базы в Вunseтoorf к 18:30 по данным командования немецких вооруженных сил...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно