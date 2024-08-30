- Лейпцигский RB получает обязательства от Geetruida.

Лейпциг укрепил свой состав в последний день трансферного окна, подписав голландского интернационала Лутшарэля Гейртуиду. Выходец из "Фейеноорда" Роттердам, новый игрок присоединился за оцененные в €20-25 миллионов и подписал контракт до 2029 года. Ранее в 2021 году Лейпциг вел переговоры с 24-летним игроком, но они не увенчались успехом. На этот раз "Фейеноорд" был более открыт для переговоров, учитывая, что контракт Гейртуиды истекал в следующем году.

Уход Мохамеда Симакана открыл дорогу для прихода Гейртуиды. 24-летний игрок находится на грани перехода в "Аль-Наср" FC Саудовской Аравии за €45 миллионов. Он подпишет пятилетний контракт с клубом, в котором выступает Криштиану Роналду, получая существенную прибавку к зарплате по сравнению с его текущим окладом в Лейпциге. Сделка оказалась выгодной для Лейпцига, который приобрел Симакана у "Страсбура" за €15 миллионов в середине 2021 года, осталось лишь завершить формальности к пятнице днем.

Между тем, чемпион мира среди U17 Осаве прощается с Лейпцигом и переходит в "1. FC Нюрнберг" из низших дивизионов. Лейпциг сохранил за собой право выкупа 17-летнего полузащитника. С другой стороны, Лейпциг начнет первый круг сезона с Андре Силвой, так как с пятницы днем не поступало никаких запросов на португальского интернационала. Тем не менее, переезд в страну с более длительным трансферным окном остается потенциальной опцией.

Решение Лейпцига отпустить Мохамеда Симакана освободило место в его футбольной команде, которое было заполнено подписанием Лутшарэля Гейртуиды из футбольной лиги в Нидерландах. Приход Гейртуиды добавляет глубины в среднюю линию Лейпцига, в то время как переход Симакана в "Аль-Наср" FC в Саудовской футбольной лиге означает существенный финансовый приток для немецкого клуба.

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