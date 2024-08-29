- Лейпцигский РБ: Гетеруда готов на пост преемника уходящего Симакана

Во второй попытке голландский звездный защитник Лутшарэль Геретруида из «Фейеноорда» Роттердам якобы все еще заинтересован в переходе в «РБ Лейпциг». Немецкий клуб в настоящее время ведет переговоры с «Фейеноордом», который якобы требует минимальную сумму перехода в размере 20 миллионов евро. Лейпциг проявлял интерес к Геретруиде прошлым летом, но тогда переговоры не увенчались успехом. Согласно последним сообщениям, «Фейеноорд» стремится завершить сделку до полуночи.

По мере приближения оконной даты трансферов, Лейпциг снова в гуще событий, сообщается, что Мохамед Симакан находится на грани перехода в «Аль-Наср» Роналду. Согласно RMC Sport и специалисту по трансферам Фабрицио Романо, «Аль-Наср» и Лейпциг согласовали сумму трансфера примерно в 45 миллионов евро. Симакан пройдет медицинское обследование в пятницу и, как ожидается, подпишет пятилетний контракт.

Сроки возможного перехода Лутшарэля Геретруиды в «РБ Лейпциг» должны быть согласованы до полуночи по просьбе «Фейеноорда». Несмотря на неудавшиеся переговоры прошлым летом, Лейпциг по-прежнему заинтересован в Мохамеде Симакане, чей переход, похоже, близок к завершению с «Аль-Насром», при условии прохождения медицинского обследования и подписания пятилетнего контракта.

Читайте также: